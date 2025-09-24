Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo de Gobierno

La Junta otorga incentivos en Málaga a la modernización de la fábrica de Denso Ten y al nuevo centro de Airzone

El Consejo de Gobierno afirma que las ayudas, por importe conjunto de 5,3 millones, respaldarán una inversión de 30 millones de euros

La fábrica de Denso Ten España en Málaga, en la calle César Vallejo del polígono del Guadalhorce. | ÁLEX ZEA

José Vicente Rodríguez

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la concesión por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas de 31,1 millones de euros del programa Incentivos Complementarios de los Incentivos Económicos Regionales (IER) a 21 proyectos de grandes empresas industriales implantadas en Andalucía que movilizan una inversión de 283 millones, la creación de 639 nuevos empleos y el mantenimiento de otros 4.337 puestos de trabajo. Entre las ayudas concedidas hay dos para empresas implantadas en Málaga con un valor conjunto de 5,3 millones en incentivos: Denso Ten España (la antigua Fujitsu) y Corporación Altra, que engloba a firma tecnológica malagueña Airzone.

Las ayudas de la Junta respaldarán en Málaga, según detalla el propio Gobierno andaluz, una inversión global por parte de las dos compañías de 30 millones de euros, con 880 puestos de trabajo directos implicados.

En el caso de Denso Ten España, que cuenta con su emblemática fábrica situada en el polígono del Guadalhorce donde trabajan unas 400 personas, la inversión se destinará "a la modernización y ampliación de su capacidad productiva, incluyendo un aumento de la automatización de sus procesos productivos y digitalización", según ha explicado la Junta en la referencia informativa del Consejo de Gobierno.

En cuanto a la Corporación Empresarial Altra, el incentivo se engloba en el proyecto de construcción "de un nuevo centro productivo con altos estándares de sostenibilidad energética y digitalización".

Cabe recordar que Airzone ha iniciado ya la construcción de la que será su segunda fábrica en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Estas futuras instalaciones contarán con una inversión de 19 millones de euros y buscan mantener el crecimiento sostenido de los últimos años, en los que Airzone, con cerca de 450 empleados, ha incrementado su plantilla en un 8% de media anual. La inauguración de esta segunda fábrica del PTA, que añadirá casi 150 nuevos empleos, está prevista para 2026.

El interior de la futura fábrica de Airzone, en otra imagen recreada.

Efecto tractor en Andalucía

Los Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales, que la Junta de Andalucía financia con fondos propios, son un elemento diferencial de la política de respaldo del Gobierno andaluz a la gran industria, y tienen como objetivo atraer y propiciar inversiones de proyectos que generan un efecto tractor sobre el territorio.

En lo que va de legislatura, este programa de ayudas de la Junta de Andalucía ha permitido apoyar 35 proyectos que han movilizado una inversión de 1.050 millones de euros y han supuesto la creación de 830 nuevos empleos directos.

TEMAS

