Málaga la ciudad más cara para vivir, pero con los ingresos más bajos de España

Barcelona es la ciudad más cara para vivir de España. El coste de la vida en la ciudad condal es 38,13% más alto que la media nacional, seguida de Palma de Mallorca (+24,20% sobre la media) y Madrid (+20,95%).

Estos son los datos que revela el informe ‘las ciudades españolas más caras para vivir en 2025’ del portal Kelisto.

Un listado en el que Málaga está entre las diez ciudades más caras del país. La capital es la sexta ciudad más cara de España para vivir, un 12,44% más cara respecto a la media nacional con una renta neta media por hogar de 33.786 euros.

En comparación al año pasado, la capital baja del quinto al sexto puesto. Ahora ese quinto lugar lo ocupa Granada (14,37%), por detrás de San Sebastián (+16,43%).

No obstante, también existen ciudades con importantes desequilibrios. Por ejemplo, las tres ciudades que figuran en el top 10 de las más caras, que son Málaga, Granada, y Almería también están entre las 15 con ingresos más bajos.

Suministros

Aunque muchas facturas del hogar tienen el mismo coste en cualquier lugar, hay suministros cuyo precio puede variar notablemente en función de la localización. Debido a las desviaciones de consumo que se producen en distintas zonas climáticas, las capitales con el recibo de la luz más caro en ciudades como Málaga.

En la capital al año los malagueños pagan 794,55 €, siendo una de las facturas más caras en comparación a otras ciudades españolas.

Las más baratas

Por el contrario, Lugo es la ciudad más barata (-14,13% por debajo de la media), junto a Zamora (-12,22%) y Oviedo (-11,18%).

Entre las ciudades más baratas se encuentran algunas de las menos pobladas del país, como Teruel, Huesca o Ávila. Además, todas ellas son ciudades de interior, tienen un atractivo turístico más limitado -solo algunas son Patrimonio de la Humanidad o tienen conjuntos monumentales con esta denominación, como ocurre con Ávila, Cáceres u Oviedo- y tienen una economía más dependiente del sector primario.