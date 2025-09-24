Málaga combatirá el cambio climático desde un gran centro ubicado en Ardales

Ardales será el epicentro malagueño para la lucha contra el cambio climático. Allí se ubicará un gran centro impulsado por la Diputación con el objetivo de concienciar a toda la provincia sobre la necesidad de afrontar este reto y los problemas que lleva aparejados. Así lo anunció este miércoles el presidente de la institución supramunicipal, Francisco Salado, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.

Enmarcado en el proyecto ‘Málaga Viva Lab’ de la Diputación, este Centro de Experimentación Ambiental ante el Cambio Climático se situará en el antiguo vivero del Iconas Ardales, en una parcela con más de 25.000 metros cuadrados de extensión que equivales a "la superficie de dos campos y medio de fútbol", según apuntó Salado a este respecto.

"Es una parcela espectacular en la que ya se han realizado unas tareas de adecentamiento, está junto al río Turón y se ha hecho un convenio con la Junta de Andalucía para su cesión a la Diputación", detalló el presidente del ente provincial.

Un "espacio único"

Según Salado, se trata de "un espacio único que está destinado a crear una experiencia envolvente que invite a la reflexión sobre el cambio climático y la sostenibilidad, para inspirar a los visitantes de forma inmersiva y transformadora, de forma que creemos conciencia y motivación para actuar frente a los retos medioambientales que se nos presentan".

"Los científicos van a investigar allí qué medidas hay que poner sobre la mesa para luchar contra el cambio climático", añadió Salado antes de recalcar las labores de concienciación que se llevarán a cabos para implicar a los ayuntamientos, asociaciones y colegios e institutos malagueños. "Llegarán desde toda la provincia para aprender qué se puede hacer contra el cambio climático", subrayó.

Reforestación

Asimismo, un vivero de este futuro centro suministrará de forma gratuita especies para la reforestación arbórea a todos los ciudadanos de la provincia "que lo pidan". Así, Salado explicó que "junto al vivero destinado al pinsapo en Yunquera y el de Vélez-Málaga, la Diputación de Málaga puede generar 500.000 especies al año para reforestación, entre árboles arbustos y distintas variedades, sobre todo autóctonas".

"Habrá un laboratorio para investigación, cursos o conferencias; y también especies insectívoras para que se entienda la necesidad de proteger a los insectos, será un espacio único y se está buscando partners para su financiación", expuso el presidente provincial con la idea de seguir apostando por fórmulas de colaboración público-privadas. "De momento, los recursos los está poniendo la Diputación de Málaga", precisó.

En concreto, este centro se dividirá en diferentes zonas destinadas a afrontar el resto del cambio climático, la producción forestal de carácter autóctono, actividades educativas y expositivas, espacios para la investigación de cultivos novedosos y un jardín de biodiversidad

En el mapa de este proyecto, se diferencian seis zonas principales: Aula Lab, Agroecología, Experiencia Clima, Vivero de renaturalización, Espacio de ecoinnovación y jardín de biodiversidad.