Málaga celebra el Día del Turismo con acceso gratuito a museos y monumentos

La ciudad de Málaga celebra el Día Mundial del Turismo, que se conmemora el sábado 27 de septiembre, con una programación que se nutrirá de jornadas de puertas abiertas en 33 museos, centros expositivos y monumentos que se han unido a esta efeméride. La ciudad de Málaga viene sumándose a esta fecha desde el año 2004, como muestra de su compromiso en convertirse en un destino cultural de referencia.

Espacios que se suman a la iniciativa

En concreto, los espacios y monumentos que ofrecerán jornadas de puertas abiertas y, en algunos casos, visitas guiadas gratuitas, serán la catedral; el Museo de Málaga; el Museo Picasso Málaga (MPM); el Centre Pompidou Málaga; la Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga; la Museo Casa Natal Picasso; el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Mucac (Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, con sede en La Coracha).

También el Museo Revello de Toro; el Museo de Aeropuertos, Navegación y Transporte Aéreo; el Museo de Arte Flamenco - Peña Juan Breva; la Alcazaba de Málaga; el Castillo de Gibralfaro; el Museo Interactivo de la Música (Mimma); el Teatro Romano, Museo de la Cofradía del Santo Sepulcro y Abadía del Cister; el Museo del Vino Málaga; el Museo del Vidrio y el Cristal; el Museo del Cautivo y la Trinidad; el Museo Jorge Rando; y el Museo de la Imaginación.

Y también la Casa de Gerald Brenan; el Santuario de la Victoria - Torre Camarín; el Cementerio Inglés de Málaga; el Cementerio Histórico San Miguel; los Yacimientos Arqueológicos de La Araña; el Museo del Automóvil y de la Moda; el Museo&Tour Málaga CF; el Museo Cofradía Estudiantes; el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares; el Ecomuseo Astilleros Nereo; OXO Museo del Videojuego; y Cifal Málaga Unitar - Casita del Jardinero.

Desde el Ayuntamiento de la ciudad recuerdan que en 2024, más de 26.000 personas disfrutaron de las distintas propuestas del Día Mundial del Turismo.

Horarios

Toda la información pormenorizada en cuanto a horarios, ubicación de los puntos de interés y sugerencias de desplazamiento por la ciudad en transporte público, se encuentra en un folleto editado por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, y se puede descargar en https://visita.malaga.eu/es/agenda/dia-mundial-del-turismo-p109229

Asimismo, se envía la información a las distintas oficinas de turismo de la provincia, a los hoteles de la ciudad, así como a los cruceros que llegan a Málaga ese día.

El Día Mundial del Turismo se celebra a instancias de la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde el año 1980, con el objeto de resaltar la importancia del turismo y sus valores. El lema de este año es "Turismo y transformación sostenible".

En esta ocasión, el Día Mundial del Turismo pone el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo, buscando concienciar sobre su importancia e impacto en la economía, la sociedad y el medio ambiente, así como fomentar prácticas turísticas más responsables y sostenibles.