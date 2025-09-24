Un profesor malagueño en Vietnam conquista las redes con sus clases de andaluz: "Mis niños tienen que saber de dónde vengo"

Existe un colegio en Vietnam en el que uno de los lenguajes más utilizados entre sus alumnos no es el vietnamita ni el inglés, sino el andaluz. Y el artífice de que en estas clases de Infantil no deje de escucharse un sinfín de "olé", "illo", "no ni na" y "no paza na" es David Jiménez Martín, un profesor malagueño que lleva seis años enseñando inglés en el país asiático.

Este docente natural de Torre del Mar ha conseguido no solo conquistar a sus alumnos con sus risas, bromas, experimentos y retos, sino también a las redes sociales, que han visto en este joven un ejemplo de cercanía, diversión, empatía y complicidad, así como de orgullo hacia su tierra y sus raíces.

Las clases de inglés y andaluz de este malagueño en Vietnam

"Aprender riendo vale por dos", señala el profesor de Infantil en sus propias redes sociales, donde acumula miles de seguidores con sus vídeos en los que muestra su curiosa forma de enseñar inglés, y andaluz, a sus alumnos de apenas cuatro años. "Donde vivo, nosotros no decimos 'disculpe, señor', decimos...", pregunta cómplice a uno de sus alumnos, a lo que el pequeño grita con ganas: "Illooooo".

"Donde vivo, no decimos 'está bien', decimos...", le pregunta a otro, a lo que este responde orgulloso: "No paza na'". "Y no decimos 'ven aquí, por favor", decimos...", continúa el profesor, a lo que añade otro alumno sin poder evitar las carcajadas: "Ven pa ca".

Unas clases de inglés diferentes en Vietnam con este profesor malagueño

Con su naturalidad, frescura y simpatía, este malagueño ha conseguido que sus alumnos no solo aprendan un nuevo idioma con el que desenvolverse en su día a día, sino que vean la educación como un juego, algo divertido a lo que sumarse y con lo que disfrutar mientras se nutren de conocimientos y experiencias. "Soy profe de inglés, pero mis niños tienen que aprender de dónde viene el profe", señala con gracia el malagueño.

Ahora, no solo sus alumnos pueden disfrutar de su curiosa forma de ver la educación, el lenguaje y el aprendizaje, sino también sus miles de seguidores que han visto en este joven de Torre del Mar una inspiración de que, desde el corazón, todo alcanza un efecto mayor.