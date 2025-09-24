Manolo Bakes abre en Vialia su segunda tienda en Málaga capital: ¿cuándo es la apertura?

La firma de bollería y repostería Manolo Bakes abre este 25 de septiembre un nuevo local en Málaga capital situado en el centro comercial Vialia, en la estación María Zambrano. La nueva tienda, de 70 metros cuadrados, es la tercera en la provincia de Málaga y la segunda en la capital, tras la reciente apertura de Manolo Bakes este pasado verano en el Muelle Uno.

En este nuevo espacio, los clientes podrán disfrutar de la experiencia Manolo Bakes al completo con sus icónicos Manolitos y Palmitas, horneados y decorados a mano cada mañana, y su café de especialidad.

Ala oferta se suman las últimas incorporaciones de la marca, como los sándwiches calientes premium, smoothies and juices de fruta fresca, y el nuevo sabor Berry Violet, que incluye el primer manolito con doble baño de la marca, una palmita del mismo sabor y dos nuevas bebidas: el Iced Lavanda Latte y el Iced Lavanda Espresso Latte.

"Fiel a su esencia, este nuevo espacio será también un escaparate del lado más artístico y creativo de Manolo Bakes, con colaboraciones que transforman su packaging en auténticas piezas de diseño, como la reciente intervención de la diseñadora María Escoté", apunta la compañía.

Apuesta por Málaga

Manolo Bakes destaca su apuesta por Málaga, "una de las ciudades con mayor dinamismo y proyección turística del país".

"El Centro Comercial Vialia Málaga, por su ubicación privilegiada y su alto flujo de visitantes, tanto locales como viajeros de AVE y Cercanías, se convierte en el lugar idóneo para acercar el universo Manolo Bakes a un público cada vez más amplio", explica.

Los Manolitos de Manolo Bakes. / L. O.

Además de estas dos aperturas en la capital, la marca ya cuenta desde el año pasado con una tienda en Fuengirola.

Manolo Bakes reafirma su compromiso de "seguir creciendo en Andalucía" con espacios "acogedores e innovadores".

Crecimiento

La cadena madrileña ha crecido de manera exponencial en los últimos años, vendiendo más de 25 millones de 'manolitos' al año. Su éxito se debe a sus pequeños croissants tradicionales, de lemon pie, bañados en chocolate o en galleta de lotus, entre otros.

A la versión dulce, añadieron la salada y nacieron así los manolitos con aguacate y queso; manzana, pavo y queso o de salmón y eneldo.

También ofrece otros productos de bollería y repostería (palmeritas, donuts, napolitanas, cookies, tartas, muffins) y bocados salados (focaccias, rollitos).