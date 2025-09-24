Mercado inmobiliario
Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas
El proyecto ha contado con 80 millones de euros de inversión y el 93% de las viviendas ya están comercializadas
La promotora inmobiliaira Metrovacesa ha finalizado la tercera torre del complejo residencial Málaga Towers, situado en el paseo marítimo de Poniente de la capital malagueño. El inmueble, denominada 'Vision', tiene 21 plantas de altura y albergará 73 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con terrazas con vistas al mar, dos plazas de garaje y trastero. La horquilla de precios se mueve entre los 2,4 y los 4,4 millones de euros más IVA, según los datos de comercialización.
La promoción, que ha contado con una inversión de 80,8 millones de euros, tiene ya un 93% de las viviendas vendidas.
"Confirma la sólida demanda en este enclave privilegiado del litoral malagueño, que se ha consolidado como una de las zonas residenciales más atractivas de la Costa del Sol", ha señalado este miécoles Metrovacesa.
Los residentes dispondrán de zonas comunes de alto nivel, incluyendo dos piscinas exteriores, piscina climatizada, spa, gimnasio, coworking, sala audiovisual, ludoteca y áreas ajardinadas. Vision incorpora también innovaciones tecnológicas como una app de conserjería digital, "que permite reservar espacios y servicios de forma sencilla".
"Vision es mucho más que un edificio residencial; es un referente arquitectónico y de calidad de vida que consolida el atractivo del litoral malagueño. Con este proyecto, seguimos apostando por el desarrollo sostenible y el diseño innovador, ofreciendo a nuestros clientes viviendas únicas en una de las ciudades más dinámicas de España”, ha explicado el gerente de promociones de Andalucía Oriental en Metrovacesa, Miguel Fajardo.
Características
Matrovacesa señala que el edficio destaca por "su cuidada distribución, grandes ventanales que maximizan la luz natural y espacios pensados para el bienestar y el confort de sus residentes".
El inmueble está diseñado bajo criterios de sostenibilidad, confort y eficiencia, y cuenta con certificación energética B-B, con alta eficiencia y bajas emisiones.
"Con Living y ahora Vision, Málaga Towers se consolida como un complejo residencial único en la Costa del Sol, reflejo de la proyección internacional de Málaga y de su creciente atractivo como ciudad moderna, cultural y conectada", apunta la promotora.
Cartera de suelo
Metrovacesa cuenta en la actualida con la mayor cartera de suelo líquida del mercado español, con una superficie total de 4,5 millones de metros cuadrados edificables para desarrollar más de 27.100 viviendas en todo el país. El valor de mercado de sus activos (GAV) alcanza los 2.561 millones de euros a junio de 2025.
La promotora tiene en marcha actualmente 105 proyectos activos en diferentes puntos de la geografía española. Metrovacesa omenzó a cotizar en el Mercado Continuo en el año 2018, tiene un equipo con larga experiencia en el sector y una plantilla de alrededor de 220 empleados.
