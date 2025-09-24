La Mosca pide el fin de las calles terrizas y de los cables aéreos

«Esta es una calle oficial, pero mira como está». El dirigente vecinal Francisco Vertedor señala un carril terrizo con algunos baches. El cartel municipal informa de que se trata de la calle Francesco Cilea, en la parte alta de La Mosca.

El presidente de la asociación de vecinos de La Mosca la recorre con La Opinión, al tiempo que señala lo que considera un trato discriminatorio con respecto a otros barrios de Málaga: «Esta es una barriada tan bonita y estamos en el casco urbano, a cinco minutos del Centro; pero parece que estamos a 300 kilómetros. Es una pena que esté tan discriminada», recalca, al tiempo que compara la situación de La Mosca con Olías, mucho más alejada, «y que está preciosa».

La calle Francesco Cilea es una de las cuatro que en este barrio siguen sin asfaltar, por lo que los vecinos piden al Ayuntamiento que acabe con la situación.

Piden retranquear el quitamiedos para ampliar la anchura de la calle. / a.v.

«Cuando llueve es un barrizal», subraya Francisco Javier Santiago, vicepresidente de la asociación.

Además, la particularidad de esta vía de doble dirección -en la que los coches lo tienen imposible cuando se cruzan, y uno de ellos «tiene que tirar para atrás»- es que cuenta con un estrechamiento al inicio, por medio de un quitamiedos que dificulta el paso de los camiones.

«Por aquí pasan camiones porque arriba hay caballos, y tienen que llevar tanto alimentos como agua; pero como la calle se estrecha tanto, los camiones revientan las gomas», señala.

Para el presidente vecinal, la situación podría mejorar si el quitamiedos se retranqueara «unos 80 centímetros»; y espacio cree que hay para ello. Francisco Vertedor recalca que esta calle terriza comunica con muchas fincas. «Hay más de las que se piensa».

Los camiones se dan con las gomas en la pared de roca. / a.v.

Como argumenta Marcos Fernández, de la asociación de vecinos, «sale más costoso el limpiarnos la calle con máquinas cada año que un arreglo definitivo».

A este respecto, el presidente de la asociación remarca que es consciente de que en esta calle no caben aceras y solo pide alumbrado y que se asfalte. E incluso, a este respecto, rebaja la petición: «No pedimos que esté como calle Larios, a nosotros nos da igual lo que nos echen, aunque sea hormigón».

«No caes al suelo»

Por su parte Francisco Javier Santiago llama la atención sobre otra particularidad de La Mosca: «Hay tantos cables aéreos, que si te caes de casa no caes al suelo».

A este respecto, Francisco Vertedor hace hincapié en que el soterramiento de cables «ya ha pasado dos veces cerca de La Mosca»; pero no ha llegado a hacerse en el barrio todavía. «¿Todo el mundo tiene suerte menos La Mosca?».

Una de los rincones de La Mosca con más cables aéreos. / a.v.

El presidente vecinal muestra uno de los casos más llamativos: la intersección de las calles Escritor Méndez Sotomayor con Escritor Jiménez Guzmán, con decenas de cables. «El poste se va a caer a la carretera cualquier día», comenta del peso que soporta.

También señala que lleva tiempo pidiendo que se retiren muchos kilos de peso de varios árboles que descansan sobre cables eléctricos.

Los vecinos llaman la atención sobre la presencia de cables en desuso y reclaman que el Ayuntamiento incluya la Mosca en los soterramientos. De paso, también piden que se cubran numerosos canales de pluviales que pueden causar accidentes.