Música, tecnología y acción social latiendo al compás

La cuenta atrás para el Festival WOMAD Sudáfrica 2025, uno de los festivales de world music más importantes del mundo ha finalizado. El evento centrado en el Mundo de las Músicas, las Artes y la Danza (siglas de WOMAD en español) dará en V&A Waterfront hoy, día del Patrimonio Sudafricano, el pistoletazo de salida con un evento sin precedentes: una cajoneada formada por 100 percusionistas sudafricanos.

Este espectáculo de percusión, que dará inicio al festival y que dirige el fundador de Cajón Expo, Pepe Zapata, será un crisol de culturas, y fusionará los vvibrantes y característicos ritmos flamencos de España con los compases locales de Sudáfrica. Se trata de un evento inusual en un mundo globalizado que destaca la capacidad y el poder de la música para crear puentes entre culturas y celebrar la diversidad.

El taller

Pero todo gran espectáculo cuenta con un trabajo previo: en el marco del festival, Cajón Expo y la Embajada de España en Sudáfrica se unieron para desarrollar un taller pionero de construcciones de cajones flamencos. La idea, liderada por Pepe Zapata y el maestro artesano Antonio García, de Katho Percusión, se concibió por dos motivos: promover el diálogo cultural y ofrecer oportunidades de empleo para jóvenes de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Este taller, además, trasciende lo musical también a partir de la tecnología: emplea un innovador prototipo de cajón fabricado con tecnología CNC (Control Númerico Computarizado) desarrollada por Cajón Expo y Katho Percusión. «Se trata de un prototipo innovador, porque se puede fabricar en cualquier parte del mundo y por cualquier persona», explica Antonio García.

Los cajones que se construyeron en el taller. / Cedida por Pepe Zapata

Partiendo de esa base, el fundador de Cajón Expo añade que este prototipo funciona a través del envío de un archivo CNC, y eso facilita que el prototipo, por tanto, llegue a nuevas fronteras: «Nosotros mandamos el diseño que hemos hecho a una empresa local y nos corta la madera. Después, los montamos aquí».

Junto al apoyo de la organización local YES4YOUTH, los participantes del taller aprendieron a construir sus propios instrumentos trabajando en equipo, combinando la artesanía tradicional con la innovación tecnológica. De este modo, los participantes no solo mejoraron sus habilidades musicales, también aprendieron nuevas y valiosas herramientas para su futuro laboral.

«No me quiero equivocar, pero imaginemos que la renta per cápita aquí está en 400 euros. Si esta persona vende cuatro cajones por 100 euros, ya empieza a tener renta per cápita», explica Pepe Zapata, y añade: «Si ellos quieren fabricar cajones a nivel profesional, Antonio García les va a seguir asesorando. También les vamos a proponer fabricarlos con materiales reciclados, pues, si los costes son mínimos o cero, ya tienen el sueldo de su país por cuatro cajones».

La experiencia de enseñar a las clases más desfavorecidas de Ciudad del Cabo a poder trabajar en la construcción de los cajones flamencos transmitió «mucha felicidad» a Antonio García, sobre todo por cómo vivían la experiencia los alumnos: «Con cualquier cosa se ponen a cantar, se ponen a bailar, tienen una sonrisa que ya transmite felicidad, que se ve». Por su parte, durante las sesiones del taller, a Pepe Zapata le llamó la atención una cualidad de uno de sus participantes: «Conocimos a un alumno dentro del grupo que tocaba y bailaba flamenco. Todavía no había llegado nuestro monitor de España y ya estaba dando clase a otros alumnos del grupo», comenta.

El taller no solo otorgó habilidades musicales a sus participantes, también herramientas para su futuro laboral. / Cedida por Pepe Zapata

Este valioso proyecto para las personas más desfavorecidas de Ciudad del Cabo, además, destaca por incentivar el trabajo colaborativo, algo que Pepe Zapata considera que se ha conseguido a lo largo de los días que el taller ha durado: «Creo que lo principal es que este proyecto incentiva, sobre todo, el trabajo en equipo. Hemos conseguido una conexión de equipo».

Por otra parte, para el fundador de Cajón Expo, este proyecto ha sido uno en el que él considera que ha ganado por todas partes, porque también le ha permitido seguir investigando sobre el origen de los tambores. «Ya estamos pensando en cómo continuar esta vivencia el año que viene, con la comunidad de forma más directa», añade.

Los cajones construidos en el taller también cuentan con decorados propios inspirados en uno de los trabajos que hizo Nelson Mandela cuando se hizo artista plástico, cuenta Pepe Zapata: «Las manos pintadas que hay en los cajones están basados en una obra que hizo Nelson Mandela cuando era muy mayor y se hizo artista plástico. Ahí utilizaba su mano pintada como símbolo».

La mano que decora los cajones construidos en el taller está inspirada en la obra de Nelson Mandela / Cedida por Pepe Zapata

Este taller, tanto para los asistentes como para los propios organizadores, la experiencia fue enriquecedora y sorprendente: «La gran sorpresa es que hemos visto que hemos podido construir 100 cajones, que eso no lo ha hecho nadie en cuatro días», explica Pepe Zapata.

«Para mí ha sido un reto. Nunca jamás me hubiera imaginado que, con nuestro diseño, en cuatro días, y con la colaboración de más personas -personas que no habían cogido un taladro nunca, que les mostrabas uno y no sabían cómo funcionaba- montáramos en total 107 cajones en el taller. Es un récord», concluye Antonio García.