¿Qué pasa con la subasta de Repsol? Habrá ultimátum antes de fin de año

La subasta de los terrenos de Repsol, valorada en más de 60 millones de euros, arrastra ya un tortuoso camino en los últimos tres años más caracterizado por las suspensiones y los giros bruscos que por el habitual cumplimiento de hitos administrativos típico de cualquier concurso público.

El último parón se produjo por estas fechas hace justo un año, cuando parecía que la Gerencia de Urbanismo lo tenía todo atado para formalizar la venta y adjudicar sus terrenos a Urbania para construir tres rascacielos de 28, 30 y 32 plantas para viviendas y oficinas, incluido un zócalo comercial.

Esta fue la única promotora que decidió mantenerse en el proceso de enajenación, tras la estampida de Stoneweg, Acciona, Exxacon y Single Home, que abandonaron el concurso después de que se admitiese a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma Bosque Urbano y Urbanismo declarase los terrenos como bienes litigiosos.

Pues bien, ha pasado justo un año después de que la Gerencia de Urbanismo diese el paso final y otorgase a Urbania un plazo de diez días para entregar cierta documentación y abonar la garantía definitiva o fianza, fijada en unos 2,7 millones de euros.

Prácticamente con este plazo agotado, Urbania decidió jugar una última carta presentando hasta dos recursos que, según explicó ayer la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, van contra los condicionantes que los servicios jurídicos de la Gerencia pusieron sobre la mesa para formalizar la venta, entre ellos, la asunción total del «riesgo» de adquirir un suelo cuya explotación futura está pediente de un fallo judicial.

Casero señaló que espera que el asunto quede resuelto, para bien o para mal, antes de que acabe el año, en concreto, en el Consejo Rector de octubre o, a más tardar, en el de noviembre.

Ultimátum

«Urbania ejerce su derecho de presentar recursos sobre esos acuerdos con esos condicionantes y es lo que vamos a resolver», indicó la responsable de Urbanismo. «Cuando esté resuelto, en un sentido o en otro, Urbania con esa resolución tendrá que continuar con la tramitación que le corresponda o no. Eso corresponde al ámbito de decisión de una empresa privada en la que no tenemos nada que decir».

Esto quiere decir que, una vez que Urbanismo aclare si estima o no los recursos de la promotora, con ese últimatum será esta la que decida si continúa o no en el proceso de subasta, con independencia del proceso judicial con Bosque Urbano, que está en fase de presentación de pruebas.

Casero lamentó también la "tardanza" en el que está inmerso este "proceso de renovación urbana" que calificó como "vital" para la ciudad y su entorno inmediato. "Olvidamos de manera sistemática las 400 viviendas protegidas que este procedimiento nos está impidiendo avanzar y el gran parque".