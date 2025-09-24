Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la "Survival Zombie" a Málaga

El centro comercial Plaza Mayor será el centro de un apocalipsis zombi el próximo 27 de septiembre, cuando se acogerá el mayor juego de rol en vivo de Europa con ''Survival Zombie'',, con una propuesta completamente renovada y dirigida a todos los públicos. Esta edición, creada y organizada por World Real Games (WRG), se desarrollará a lo largo de todo el recinto comercial durante más de seis horas, sumergiendo a los participantes en una historia de supervivencia apocalíptica en tiempo real, con una narrativa exclusiva diseñada especialmente para la ocasión.

El autor Carlos Sisí —referente en el género zombi y actual director de Imagen y Comunicación de la franquicia— ha aportado su visión creativa a Survival Zombie, en colaboración con el equipo narrativo del juego. Sisí, que reside en Málaga, ha inspirado parte de la historia en su obra literaria, incorporando referencias locales que conectan la acción con la identidad cultural de la ciudad.

"He disfrutado mucho creando una historia que rinde homenaje a Málaga desde el género que mejor conozco. Esta experiencia no solo entretiene: te mete dentro de una película en la que tú eres el protagonista", afirma Carlos Sisí.

El evento contará con más de 40 actores profesionales, efectos especiales cinematográficos, maquillaje realista y una escenografía espectacular que transformará Plaza Mayor en un auténtico campo de batalla entre humanos y muertos vivientes.

Los participantes, divididos entre supervivientes y zombies, deberán enfrentarse a desafíos físicos y mentales, resolver enigmas, colaborar en equipo y tomar decisiones clave en un entorno cambiante donde cada elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: "En Plaza Mayor buscamos constantemente ofrecer experiencias únicas que conecten con nuestra comunidad. Este evento no solo convierte el centro en un escenario de ficción, sino en un punto de encuentro para vivir algo extraordinario en familia o con amigos”, declara Juan Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.

Entradas y fechas

Survival Zombies se vivirá en el Plaza Mayor. / La Opinión

El apocalipsis zombie será el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 23:00 horas.

Las entradas están a la venta en la página web donde también se puede consultar toda la información sobre horarios, recomendaciones y detalles del evento.