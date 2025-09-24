El primer edificio de alojamiento flexible del PTA de Málaga ya está activo: así son los precios de las habitaciones y los estudios

El primer edificio de alojamientos flexibles del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), cuyo proyecto se presentó en 2021, ha iniciado ya su actividad con una propuesta que combina "alojamiento, servicios y espacios corporativos". Blink Málaga TechPark, que cuenta con 105 apartamentos y 186 camas, es una propuesta que pretende ofrecer "una solución estratégica" de servicio a las más de 700 empresas y 25.000 trabajadores del parque. Las tarifas parten de 700 euros por habitación en tipologías compartidas y desde 1.000 euros mes en estudios individuales, con alojamientos adaptados tanto a estancias temporales como a periodos de mayor duración.

El inmueble, desarrollado por el Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (que está gestionado por Arcano Capital), está dirigido tanto a trabajadores como a empresas, ofreciendo estancias desde 15 días hasta 12 meses para proyectos temporales de media y larga estancia, procesos de onboarding, traslados o formación interna. Además, pone a disposición de las compañías espacios corporativos para la celebración de eventos, presentaciones, reuniones y encuentros de equipo, todo ello sin salir del entorno empresarial.

"Blink ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada compañía. Las empresas del Málaga TechPark pueden reservar viviendas por volumen o por proyectos concretos, beneficiándose de condiciones especiales para estancias múltiples o prolongadas. Además, disponen de la posibilidad de asignar bloques de apartamentos a equipos determinados, con una gestión centralizada y facturación agrupada que simplifica la operativa", comentan sus promotores.

Espacios corporativos

El complejo ofrece también espacios corporativos (tales como auditorio, salas de reuniones o terraza) que pueden reservarse en exclusiva para presentaciones, formaciones o encuentros internos, con soporte técnico y logístico incluido. A esto se suman servicios adicionales bajo demanda, como catering, transporte, limpieza extra o actividades de team building, que enriquecen la experiencia de los equipos desplazados.

"De esta forma, Blink se integra fácilmente en los programas de movilidad laboral o de formación interna de las compañías, convirtiéndose en un aliado para facilitar la llegada de profesionales, mejorar su adaptación y reforzar el compromiso con el talento, apuntan.

Solución para trabajadores con necesidad de alojamiento 'flex'

Blink ofrece apartamentos totalmente equipados —desde estudios hasta viviendas de cuatro dormitorios— listos para entrar a vivir y con servicios incluidos como limpieza periódica, WiFi, suministros, menaje y ropa de cama y baño.

El interior del edficio Blink del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L. O.

Además de las viviendas, los residentes cuentan con zonas comunes premium que fomentan el bienestar y la convivencia —coworking, gimnasio, piscina, sala de cine o lavandería de autoservicio—, así como con espacios corporativos bajo reserva (auditorio, salas de reuniones y terraza) para actividades profesionales. Todo ello con atención personalizada para trabajadores y empresas del Málaga TechPark.

Grupo Lar y Arcano

El Grupo Lar es una empresa española especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios con más de 50 años de experiencia, con fuerte vocación internacional y exclusivamente inmobiliaria. Su estrategia está basada en la diversificación de riesgo, el desarrollo de ventajas competitivas mediante alianzas estratégicas y la innovación tecnológica. El grupo acumula 11.187 viviendas en promoción y una cartera de cerca 4.000 millones de euros a cierre de 2024, además de disponer de una plantilla de 280 empleados.

Por su parte, Arcano Partners, fundada en 2003, es una firma global independiente con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional. Actualmente, Arcano cuenta con cuatro áreas de negocio. Cuenta con un equipo de más 260 profesionales y 20 nacionalidades, con siete oficinas en Europa y Estados Unidos.