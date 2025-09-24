Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Puerto de Málaga activa las obras para la futura sede de la Agencia Tributaria en Muelle Heredia

El Consejo de Administración ha aprobado la licitación de la construcción por 9.890.664,79 euros y un plazo de ejecución estimado de 20 meses

Futura sede de la Agencia Tributaria en Muelle Heredia.

Futura sede de la Agencia Tributaria en Muelle Heredia. / Ingravitto

Ana I. Montañez

Málaga

El Consejo de Administración del Puerto de Málaga ha dado hoy el paso definitivo para activar las obras de la que será la futura sede de la Agencia Tributaria en el Muelle Heredia, un proyecto que llevaba encallado ya más de una década y que, por fin, se desbloquea tras extensas negociaciones entre administraciones.

En concreto, la Autoridad Portuaria ha aprobado la licitación de las obras con un presupuesto de 9.890.664,79 euros y un plazo de ejecución estimado de 20 meses.

"Esta instalación es clave para la futura implantación de un edificio de oficinas en el recinto portuario, que ampliará la oferta de servicios administrativos y logísticos en la zona", ha insistido el puerto en un comunicado.

Hace tres años, el estudio de arquitectura Ingravitto anunció que diseñará el edificio de estas nuevas dependencias tras alzarse como ganador del concurso de ideas para la ejecución del proyecto en UTE con Dicyp, como ingeniería de referencia nacional e internacional. La Agencia Tributaria destacó entonces "la sostenibilidad y eficiencia" del proyecto. Será una edificación de 5.000 metros cuadrados.

Otras infraestructuras

La Autoridad Portuaria ha dado luz verde también a la licitación para la contrataciónde las obras de “Refuerzo Estructural del Espaldón del Dique de Levante en el Puerto de Málaga. 3ª Fase”, con un presupuesto de 2.947.693,18€ y un plazo de ejecución de seis meses. "Esta intervención permitirá mejorar la seguridad y la operatividad del puerto, garantizando la protección frente a temporales y reforzando las condiciones de abrigo para el tráfico marítimo".

Obras de refuerzo en el Dique de Levante.

Obras de refuerzo en el Dique de Levante. / Álex Zea

Igualmente, se ha aceptado la propuesta de licitación para la contratación del servicio de dirección facultativa de las obras correspondientes del proyecto de ejecución del Nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF), que se ubicará en una parcela al fondo del muelle 6. Este proyecto, con un presupuesto de 185.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, dotará al puerto de unas instalaciones modernas y adaptadas a las normativas europeas, facilitando la inspección y control de mercancías procedentes de terceros países.

El Consejo también ha acordado la licitación para la contratación del suministro, en régimen de compra, de módulos prefabricados en la margen izquierda del río Guadalmedina, con un presupuesto de 152.223,39 euros. Estas instalaciones estarán destinadas a albergar a distintos organismos oficiales que desarrollan su labor en el entorno portuario, reforzando la capacidad operativa y administrativa en esta área estratégica.

