¿Dónde hacer la compra en Málaga? Los supermercados más baratos y sus diferencias de precio

Llenar el carrito de la compra a un precio asequible se ha convertido en misión imposible para muchos hogares en Málaga. Y es que todas las grandes cadenas han aumentado sus precios y los principales responsables son los alimentos frescos, precisamente los más recomendados para una dieta saludable.

La subida media de los productos es de un 2,5%, que replica el IPC calculado por el INE para los alimentos. Mientras los frescos han subido un 6,7%, especialmente las frutas y verduras (+8,2%).

Según el informe de la OCU, según el supermercado donde se compra, los consumidores pueden llegar a ahorrar 1.132 euros al año.

¿Dónde hacer la compra?

Para evitar un gasto excesivo y ahorra en la lista El supermercado más económico de la capital es Cash Fresh ubicado en Camino Suárez, 31, con un coste mensual de 192,17 € y sin incremento adicional anual, lo que lo convierte en la opción más barata para hacer la compra en Málaga.

Muy cerca en precio está Supeco, calle Rafaela, 11 con un coste mensual de 192,22 €, es decir, apenas 0,60 € más al año en comparación con Cash Fresh.

En la siguiente posición aparece Maskom con varias ubicaciones en la ciudad, donde el coste mensual sube a 193,60 €, representando un aumento anual de 17,16 €.

A partir de aquí, los precios empiezan a subir un poco más. Eroski, en Avenida de la Aurora, 25, con un promedio mensual de 197,08 €, lo que se traduce en 58,92 € más al año. Similar ocurre con Mercadona con costes mensuales entre 197,45 y 197,55 €, lo que supone un incremento anual aproximado de 64 €.

Le siguen supermercados como Supermercados Mas con precios mensuales entre 198,15 y 198,94 €, y un coste extra anual de entre 71,76 y 81,24 €.

El gigante Lidl mantiene un coste mensual de 199,14 € (un 83,64 € más al año), mientras que Carrefour y Supermercados Mas rondan los 199,67 € y 199,73 € mensuales, respectivamente, con un incremento anual cercano a los 90 €.

Los más caros

Por último, supermercados como Aldi, con ubicaciones en Montes de Oca o Zona Perchel Norte, presentan un coste mensual de 199,81 €, y el establecimiento más caro del análisis es El Jamón (Paseo de los Tilos, 35), con un coste mensual de 201,24 €, lo que implica un sobrecoste anual de 108,84 €.

Lo que más sube y baja

En los últimos meses, algunos productos básicos han experimentado importantes subidas de precio. La ternera ha subido un 22%, mientras que el chocolate con leche se ha encarecido un 29%. Los huevos han aumentado un 30%, los limones un 33% y los plátanos un 36%.

El café molido registra la mayor subida, con un 54% más. Sin embargo, no todos los productos han seguido esta tendencia alcista. Algunos alimentos han reducido su coste de forma significativa, como la leche condensada y el aceite de oliva, que han bajado un 53%.

También han bajado las rodajas de salmón, el zumo de naranja Don Simón y el azúcar. Estas variaciones reflejan las fluctuaciones del mercado y afectan directamente al presupuesto de los consumidores en la cesta de la compra.

En España

El estudio anual de supermercados de la OCU, publicado este miércoles, ha concluido que los hipermercados de Alcampo del centro comercial de Bonaire, afectado por la dana en Aldaia (Valencia), y el Alcampo de Coia, en Vigo, son los más baratos del país, tras recoger cientos de miles de precios de 718 tiendas de 183 ciudades y online.