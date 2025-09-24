El tiempo en Málaga para esta semana: llega el otoño

El otoño se deja ya intuir en Málaga, en una jornada en la que predominarán las nubes y en la que no se descartan algunas lluvias dispersas, como la caída a primera hora de la mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empieza a mostrar las consecuencias del bajón térmico previsto para esta semana, con un continuado descenso de las temperaturas máximas y mínimas para Málaga. Además, las nubes empiezan a ser más habituales, reforzando la sensación de fresco, en especial por las noches.

Para este miércoles está previsto que se alternen nubes y claros durante toda la mañana y que, incluso, se produzca alguna llovizna leve al mediodía. No será importante y, como mucho, enfriará un poco el ambiente. El resto del miércoles se vivirá con más sol que nubes, pero con máximas que no superarán los 25 grados y con mínimas que bajaron a los 18 grados esta madrugada, muy por debajo de los valores veraniegos -de 22 a 24 grados- que se registraban hace apenas dos semanas.

El resto de la semana tendrá una tendencia similar, con mínimas que no superarán los 20 grados en las madrugadas, y que incluso podrían bajar a los 17 grados. Las máximas serán un poco más altas, pero sin superar los 27 grados. Salvo parte del jueves y la mañana del viernes, en el cielo se vivirá la alternancia de sol y nubes hasta el domingo, con vientos que, desde el jueves, serán predominantes del sur-sureste, lo que dará mayor frescor ambiental al ser enfriados por el mar.

Lluvia en España

Lluvias, tormentas y olas activan este miércoles los avisos en las Islas Baleares y en Cataluña, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán en Girona, mientras que los avisos solo por lluvia se darán en Barcelona, Mallorca y Menorca. Además, los avisos por oleaje estarán en Menorca y en Girona.

La AEMET prevé para este miércoles que la Península y Baleares estén bajo la influencia de una vaguada atlántica y de un centro de bajas presiones situado en el sudeste de Francia. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico oriental, este de Cataluña y norte de Baleares, con probabilidad de chubascos y tormentas que serán localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona.

También durante la madrugada son probables las precipitaciones que serán localmente fuertes en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña. En el resto de zonas predominarán nubes altas, con nubes bajas y/o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y del sudeste peninsulares, así como en litorales occidentales de Alborán, donde pueden darse lluvias débiles.

Asimismo, se desarrollará una abundante nubosidad de evolución en el sudeste y sur, sin que se descarte algún chubasco o tormenta ocasionales en montaña. En Canarias se prevén intervalos nubosos con chubascos, que serán débiles en general en las islas montañosas.

En cuanto a las temperaturas máximas, no se esperan cambios en general y habrá descensos en zonas del tercio sur, zonas de la vertiente mediterránea y Canarias, así como aumentos en zonas de la Meseta y Galicia.

Respecto a las mínimas, estarán en descenso en el tercio nordeste y en aumento en entornos de Extremadura, Albacete, Málaga, suroeste de Andalucía y sur de Galicia. En el resto se esperan pocos cambios. Asimismo, se prevén heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y puntos de Alborán. Cierzo en el bajo Ebro y tramontana en Ampurdán, con intervalos de fuerte, que tenderán a disminuir en el bajo Ebro. En cuanto al resto, predominarán vientos flojos de componentes norte y este. En cuanto a Canarias, soplará alisio moderado.