¿Qué veían los mercantes que atracaban en la Málaga fenicia? El nuevo hallazgo en Cerro del Villar

¿Qué veían los mercantes que llegaban en su barco a la Málaga fenicia? Es el nuevo hallazgo de la cuarta campaña arqueológica desarrollada a finales del verano en Cerro del Villar, el yacimiento arqueológico que no deja de sorprender a los investigadores, capitaneados por la UMA, en su búsqueda minuciosa para descubrir la matriz de la sociedad malagueña.

El gran descubrimiento de los trabajos de este año -que concluirán esta semana después de más de un mes de excavaciones- son dos edificios de grandes dimensiones, con entre 200 y 300 metros cuadrados, que componían la fachada del asentamiento fenicio.

Ambas edificaciones, en muy buen estado de conservación, se empleaban para el almacenaje y la actividad comercial, y precisamente por su uso práctico, tan necesario para el desarrollo del poblado, fueron las primeras construcciones que se levantaron. Posteriormente, se fueron construyendo las viviendas y las zonas de culto, habitáculos igual de imprescindibles para la sociedad de la época, y de los que también se han encontrado restos.

Asimismo, el arduo trabajo arqueológico ha encontrado e identificado parte de la escalera que daba acceso a estos edificios desde el muelle donde se atracaban los barcos, en el límite del asentamiento con el delta del río, esto es, una de las principales entradas a la ciudad fenicia, como explica el profesor de Prehistoria del Departamento de Ciencias Históricas, José Suárez, quien, un año más, lidera estas excavaciones, en las que han participado 60 profesionales, también procedentes de la Universidad de Sevilla, Chicago y Marburgo.

Restos de la escalera que daba acceso al Cerro del Villar desde el muelle. / AIM

En cuanto a objetos y enseres, se ha encontrado una pesa de bronce, vinculada a la intensa actividad comercial, y restos de una máscara de terracota, que demuestra el papel vital que también tenía el culto y la creencia religiosa en el poblado. De la retirada de estos restos y su posterior tratamiento en el laboratorio se encarga la empresa Menia Restauración, un equipo malagueño que, por ejemplo, ha desarrollado restauraciones relevantes como es el Templete Loringiano del Jardín Botánico.

Parque arqueológico

Este hallazgo es especialmente importante ya que ambas construcciones están datadas en el siglo VI a.C, que es una de las etapas históricas sobre las que esta dilatada investigación tenía menos datos.

"Se trata de edificios construidos con zócalos de de piedra local que conservan más de un metro de de alzado en su base, por lo tanto el yacimiento nos vuelve a indicar que tiene muy buen estado de de conservación, pensando en su futura puesta en valor", ha destacado Suárez, que ha vuelto a incidir en la idea de plantear en un futuro un parque en Cerro del Villar, que permita divulgar y abrir al público general los orígenes de Málaga. "Ya tenemos elementos que nos garanticen que el Cerro del Villar podría empezar a pensarse como un futuro parque arqueológico".

Cuarta campaña de excavación en Cerro del Villar. / AIM

De hecho, no solo hay descubrimientos correspondientes al horizonte fenicio-arcaico sino etapas posteriores, como en el período púnico y romano. En este sentido, el Catedrático de Arqueología en la Universidad de Málaga, Bartolomé Mora, ha recordado que aunque el asentamiento se abandona, "sigue siendo ocupado y explotado". Prueba de ello son los restos de producción cerámica que se conservan, como ánforas para salazones y salsas de pescado, que se corresponden con finales del siglo VI y principios del V a. C.

Eso sí, el profesor José Suárez insiste en que aún queda mucho por hacer, ya que solo se han investigado unas cinco hectáreas de terreno. "O sea que aquí tenemos trabajo para mucho tiempo".

Nuevas campañas

En cuanto a próximas campañas arqueológicas, la Universidad de Málaga ha suscrito un convenio con la Junta de Andalucía que ha permitido garantizar una nueva excavación en 2026 tras ampliar el proyecto general de investigación, que a posteriori se pretende ampliar cuatro años más, para el período 2027-2031.

Así lo han explicado en una visita a las excavaciones el profesor José Suárez junto a las administraciones y entidades que componen el sostén económico de la investigación, entre las que se incluyen también el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y Fundación Málaga.