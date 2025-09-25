El Ayuntamiento de Málaga se queda en el minuto de silencio con Gaza: no colgará la bandera Palestina

Un día después de que el Congreso de los Diputados guardase un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del "genocidio" en Gaza, el Ayuntamiento de Málaga hizo lo propio, eso sí, rodeado por la polémica y midiendo al detalle su discurso.

En este caso, participaron odos los miembros de la Corporación municipal, incluido Vox, cuyos diputados nacionales decidieron ausentarse ayer al entender que el Gobierno aprovechaba estas "cortinas de humo" para tapar su "corrupción asfixiante".

A diferencia del Congreso, que habló abiertamente de "genocidio" en la propuesta del minuto de silencio, el Ayuntamiento de Málaga lo hizo "en memoria de las víctimas de los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y las víctimas de la guerra iniciada entonces", a lo que añadía, "empezando por la población civil palestina que está sufriendo la ofensiva del Ejército israelí".

Tras publicarse esta redacción en las redes sociales del Ayuntamiento, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, intervino en el pleno para pedir que se corrigiera la publicación, porque es "desnaturaliza" el acuerdo alcanzado por los grupos municipales.

"Es absolutamente contraria al consenso que yo entendí que se había acordado para el mismo, entonces le solicito que inste a los responsables a que busquen otra redacción. Claramente no nos representa", insistió, a lo que De la Torre reconoció que la redacción "se puede mejorar, quizás" y que lo "intentarán".

En cuanto a los gestos de condena frente a la masacre de la población palestina, calificada ya abiertamente como "genocidio" por la ONU, el Ayuntamiento de Málaga se quedará en el minuto de silencio, ya que volvió a rechazar, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, que se coloque la bandera palestina junto a la ucraniana en el mástil de la entrada de la sede consistorial malagueña.

Posición "simplista"

La concejala de Migración, Mar Torres, insistió en la "condena rotunda" de la violencia "venga de donde venga", además de reclamar el alto al fuego. No obstante, recalcó que el conflicto Palestina-Israel es una "cuestión muy compleja, con muchas aristas", por lo que "no es simplemente determinar genocidio sí o no", lo que tildó de posición "simplista".

Bancada del equipo de Gobierno, en el minuto de silencio. / L.O

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, criticó que PSOE y Vox trataran de "arrastrar" al Pleno a "un terreno que no le corresponde", queriendo convertir al ayuntamiento "en un tribunal internacional de ficción".

Críticas de PSOE y Con Málaga

El portavoz socialista, Dani Pérez, recalcó que "no cabe la equidistancia" y que "la bandera palestina hoy debería ondear en el mástil junto a la de Ucrania". "Si no ondea, señor De la Torre, es porque usted lo impide".

Oposición en el minuto de silencio. / L.O

La edil de Con Málaga, Toni Morillas, acusó al alcalde de situarse "al margen de los derechos humanos" y sostuvo que hay que romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.