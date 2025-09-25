La Comic-Con deja más de un 90% de ocupación en los hoteles de Málaga e impulsa a la Costa del Sol

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha confirmado este jueves que la celebración de la San Diego Cómic-Con de Málaga dejará en los hotelees de la capital ocupaciones del 90%, que incluso podrían ser superiores con las reservas de clientes de última hora. La tasa es "sensiblemente superior" a la que se suele registrar otros años en los fines de semana por estas fechas (entre el 82% y 87%)

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, ha señalado que el evento también permitirá elevar entre un 10% y un 15% el impacto económico habitual de los hoteles.

Aparte de Málaga, la patronal hotelera cree que las visitas que genera de la Comic-Con también dejarán clientes en hoteles de municipios colindantes a Málaga como Rincón de la Victoria y Torremolinos. Se detectan además estancias en establecimientos de Benalmándena, Fuengirola e incluso Marbella.

"Es un evento de relevancia internacional y tendrá, sin duda, un efecto muy positivo. Esta iniciativa potencia a Málaga como destino turístico y como lugar que puede acoger grandes evento, con lo mejora su posicionamiento internacional", ha explicado Hernández.

La Jornada inaugural de la Comic-Con Málaga. / Álex Zea

Una cita multitudinaria

El evento se desarrolla desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo 'friki' provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.