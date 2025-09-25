Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comic-Con deja más de un 90% de ocupación en los hoteles de Málaga e impulsa a la Costa del Sol

La patronal Aehcos dice que las reservas de última hora pueden incluso elevar la cifra y añade que las visitas también benefician a la franja entre Rincón y Marbella

La jornada inaugural de la Comic-Con Málaga.

La jornada inaugural de la Comic-Con Málaga. / Álex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha confirmado este jueves que la celebración de la San Diego Cómic-Con de Málaga dejará en los hotelees de la capital ocupaciones del 90%, que incluso podrían ser superiores con las reservas de clientes de última hora. La tasa es "sensiblemente superior" a la que se suele registrar otros años en los fines de semana por estas fechas (entre el 82% y 87%)

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, ha señalado que el evento también permitirá elevar entre un 10% y un 15% el impacto económico habitual de los hoteles.

Aparte de Málaga, la patronal hotelera cree que las visitas que genera de la Comic-Con también dejarán clientes en hoteles de municipios colindantes a Málaga como Rincón de la Victoria y Torremolinos. Se detectan además estancias en establecimientos de Benalmándena, Fuengirola e incluso Marbella.

"Es un evento de relevancia internacional y tendrá, sin duda, un efecto muy positivo. Esta iniciativa potencia a Málaga como destino turístico y como lugar que puede acoger grandes evento, con lo mejora su posicionamiento internacional", ha explicado Hernández.

Jornada inaugural de la Comic-Con Málaga

La Jornada inaugural de la Comic-Con Málaga. / Álex Zea

Una cita multitudinaria

El evento se desarrolla desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo 'friki' provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.

