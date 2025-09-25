La confitería portuguesa De Nata abre su segunda tienda en el Centro de Málaga con los famosos pasteles de Belém

La cadena portuguesa de confitería De Nata, especializada en los famosos pasteles de nata (conocidos también como pasteles de Belém), ha inaugurado un segundo local en el Centro de Málaga, situado en la calle Granada. El establecimiento está abierto al público desde ayer miércoles. De Nata desembarcó en Málaga en marzo de 2024 con la apertura de una primera tienda en la céntrica calle Especería, junto a la plaza de la Constitución.

De Nata se está expandiendo por el mercado ibérico y ya tiene tres establecimientos en Sevilla, uno en Granada y, con esta nueva apertura, dos en Málaga.

"El pastel de nata es una de las estrellas de la cocina de Portugal, como en España la tortilla o el jamón. Es un postre clásico, que se puede acompañar con el desayuno o el café. La gente lo compra mucho también para llevar a cumpleaños, eventos o reuniones de trabajo", comentaba a este periódico con motivo de la llegada de De Nata a Málaga el portugués Duarte Freitas do Amaral, uno de los propietarios de la firma, constituida en 2019. El arraigo de estos pasteles en Portugal sería comparable así al que tienen en Andalucía, por ejemplo, las torrijas.

Pequeñas "fábricas" de pasteles

Los pasteles se hacen en las propias tiendas, en unos hornos especializados para este tipo de producto importado de la propia Portugal capaz de alcanzar temperaturas muy elevadas en poco tiempo y con calor proyectado desde la parte inferior. La materia prima básica (el hojaldre, la mantequilla o la harina) también procede del país luso para obtener exactamente el mismo sabor y calidad de los pasteles que se sirven allí.

Una badeja de los conocidos pasteles de nata portugueses, recién salidas del horno. / L. O.

"Nuestra misión es hacerlo de la forma auténtica en nuestras pequeñas fábricas abiertas al público. Para ello, en De Nata utilizamos ingredientes procedentes de Portugal y elaboramos nuestros pasteles de forma artesanal, siguiendo todos los pasos tradicionales", señala la compañía en su web.

La empresa afirma que los pasteles de nata son "suaves, cremosos" y con un sabor a canela "inconfundible". "Se pueden tomar en cualquier momento del día, ya sea para el desayuno, la merienda o la cena", añade.