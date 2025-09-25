La crisis de las pulseras antimaltrato revienta el Pleno de Málaga y De la Torre levanta la sesión

La crisis de las pulseras antimaltrato que afecta al seno del Gobierno central ha bajado hoy a la esfera municipal de la política malagueña, en un punzante debate que ha acabado por reventar la sesión plenaria que prácticamente acababa de arrancar.

En la línea de su discurso a nivel nacional, el Partido Popular introdujo el tema a través de una moción urgente con la exigían al Ministerio de Igualdad que reconociera públicamente los errores detectado en este sistema, además de exigir el número de malagueñas afectadas por el funcionamiento defectuoso.

Como era de esperar, la discusión se desarrollaba en un tono brusco, áspero y con el habitual cruce de reproches entre la bancada de la izquierda en la oposición y la del equipo de Gobierno. Fue en la intervención de la concejala de Vox, Yolanda Gómez, cuando el Pleno acabó estallando, al acusar al Gobierno de ocupar "sillones", increpó, "a costa de la sangre derramada de las víctimas de violencia de género".

Tal declaración levantó una oleada de críticas en el público, un "griterío", como lo calificó el alcalde Francisco de la Torre, que hizo "inevitable" la suspensión de la sesión y el desalojo del público, para lo que se acogió al reglamento orgánico del Pleno, que recoge que solo pueden intervenir en el Pleno aquellos ciudadanos que ya han participado en el desarrollo del tema con anterioridad, por ejemplo, en la fase de comisiones.

Tras ser requerida su intervención por parte de De la Torre para que respaldara el desalojo, la secretaria general del Pleno, Elena García Avilés, optó por abroncar a todos los miembros de la Corporación municipal y reiterar, con evidente enojo, que el reglamento orgánico del Pleno se incumple "taxativamente" y de manera "sistemática", algo que es "permitido por todos".

"La única manera de reconducir el Pleno para que podamos tardar un tiempo razonable es que actuemos de esta manera. Yo lo siento por quienes puedan sentir ofendido un derecho, pero si ustedes, queridos amigos y amigas, hubiérais guardado silencio de una manera razonable, no hubiera necesidad de hacer esto, pero no tengo más remedio porque no tengo ninguna seguridad de que no se va a repetir en cinco minutos", argumentó De la Torre, que suspendió la sesión durante media hora.

PSOE y Con Málaga lo tachan de "antidemocrático"

Tanto PSOE como Con Málaga tacharon la actuación de De la Torre como "antidemocrática" y mostraron su rechazo frontal antes de levantar la sesión.

"La competencia es suya y si la gente sale del Pleno es su responsabilidad. Y el incumplimiento sistemático del reglamento del Ayuntamiento lo hace usted, habla cuando no tiene que hablar, habla más de lo que le corresponde y lo hace siempre mal. Usted es responsable de que los vecinos no estén aquí presentes", criticó el portavoz socialista, Dani Pérez.

PSOE y Con Málaga, en los pasillos del Ayuntamiento de Málaga tras la suspensión del Pleno. / L.O

"Es un error gravísimo que atenta contra las prácticas democráticas que se celebran aquí. Hemos visto público que aplaudía al Partido Popular y que nos gritaba en contra de la oposición y en ese caso curiosamente nunca intervino", afeó el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia. "No ha pasado por la junta de portavoces, no se ha hecho hecho bajo el consenso democrático normal."

Tras retomar la sesión, ambas formaciones pidieron sin éxito a Yolanda Gómez que retirase su declaración para que no constase en acta. Gómez explicó que mientras defendía su posición, "personas alentadas por los partidos de izquierdas boicotearon la intervención".