Hoyo de Esparteros, una solución a medias

La plaza de Hoyo de Esparteros ha perdido, oficialmente, un edificio de 1850. En realidad, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) consideraba de tiempos de Gustavo Adolfo Bécquer un inmueble finalizado 150 años más tarde, en 2000, y que sustituyó al anterior del XIX, demolido entre 1988 y 1989, según demostró con foto aéreas La Opinión.

Como informa Francisco Anaya, cuya familia levantó el bloque y es dueño de un local de 237 m2, la GMU ha corregido el error, que otorgaba protección de grado I a su edificio, lo que impedía tocar la fachada o hacer evacuación de gases.

«No sé si en el catálogo de edificios protegidos se ha hecho ya la modificación; pero la GMU me ha enviado un documento, por el cual ya puedo informar a los interesados en el local de que pueden solicitar la licencia de obra por el procedimiento de declaración jurada y no por la tramitación más larga y compleja», explica a este diario.

Diferencia de altura, bancos y papeleras delante de su local. / a.v.

Francisco Anaya aprovecha para agradecer «la buena voluntad y sensibilidad vecinal» de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero y del gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José María Morente; en contraste con «algunos funcionarios de la GMU».

Como informó este diario, a finales de enero la concejala Carmen Casero se reunió en Hoyo de Esparteros con este propietario afectado, y se comprometió a ofrecerle una solución.

Sin embargo, Francisco Anaya señala que aunque el error municipal está resuelto, su local comercial, que también tiene salida a la plaza de Arriola, continúa sin poder alquilarlo para un negocio hostelero, debido a un diseño de la plaza de Hoyo de Esparteros que le perjudica.

Critica el trato discriminatorio con respecto al hotel de Moneo, sin bancos, papeleras ni desniveles, y espacio exento para terrazas. / a.v.

El brusco desnivel

Como recuerda, aunque inicialmente la plaza era un llano, la construcción de un aparcamiento han provocado la inclinación de la plaza. En especial, del tramo que pasa delante de su local, el único lateral de este espacio en el que el Ayuntamiento ha colocado cuatro bancos, papeleras y árboles, y además se produce un brusco desnivel. «Yo creo que ha puesto los bancos por el gran desnivel que hay, para que la gente no se caiga», señala.

La presencia de este desnivel y el murete con los bancos frente a su local han impedido que, hasta la fecha, pueda alquilarlo a negocios de hostelería, una rama en la que podría pedir un alquiler mayor que si fuera para un comercio. «Antes, el local estaba por encima del pavimento de la plaza, y ahora se queda por debajo, lo que perjudica mi negocio», critica.

Este diseño, resalta, echa para atrás a los empresarios porque no permite una terraza, aparte de la presencia frecuente de indigentes en unos bancos de gran longitud.

El interior de su local, ayer. / a.v.

Para Francisco Anaya, el proyecto urbanístico «se ha hecho en función de los intereses del aparcamiento subterráneo y del hotel».

En este sentido, considera una injusticia que su lateral concentre todos los bancos, papeleras y árboles, mientras que el hotel de Moneo no tiene nada.

Además, critica el almacenamiento de agua los días de lluvia, lo que ya ha provocado que se le inunde el local. Por este motivo, reclama a la GMU que dé solución a unos fallos de diseño que le siguen perjudicando.