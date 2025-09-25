El huracán Gabrielle dejará lluvias en Málaga con el cambio de mes

Cambio de tiempo radical pasado este fin de semana en Málaga. La llegada del huracán Gabrielle ya convertido en borrasca dejará lluvias intensas y fuertes vientos a partir del lunes en la provincia. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destacan ese cambio de mes marcado por un ambiente más propio del otoño, después del típico veranillo de San Miguel que ha mantenido a Andalucía esta última semana de septiembre con buenas temperaturas y cielos mayoritariamente despejados.

Si bien es cierto que los termómetros alcanzarán máximas de más de 30 grados este fin de semana, con Torremolinos o Vélez-Málaga disfrutando de sus fiestas patronales y en consonancia a lo anunciado hace pocos días para lo que resta de 2025, el domingo irrumpirá en la Península una "borrasca profunda" causada por Gabrielle, ya aminorado, ante el que cambiará la situación atmosférica, como indica el portavoz estatal de la Aemet, Rubén del Campo.

Lluvias abundantes

El recorrido por el Atlántico hacia las Azores alterará sus características tropicales para convertir el huracán en borrasca, que podría generar en Andalucía "mal estado de la mar, vientos intensos y lluvias abundantes". Del Campo apunta al margen de incertidumbre que depara hacer pronósticos con un margen de cuatro o cinco jornadas. Aunque sigue siendo este jueves un huracán de categoría 3, las últimas imágenes del satélite evidencian la "desaparición del ojo", un "indicio claro de pérdida de fuerza".

Estados de las aguas

Que las aguas del Atlántico estén ya más frías en el entorno peninsular también permite un mayor debilitamiento. Pero la aproximación de una vaguada favorecerá que el sistema mantenga cierta intensidad incluso durante su transición a borrasca extratropical y su paso por Málaga y otros territorios mediterráneos. Recordemos que las aguas andaluzas más orientales aún mantienen temperaturas elevadas a estas alturas del recién iniciado otoño.

Según las previsiones más recientes, al aproximarse a suelo peninsular "el sistema virará hacia el sureste, dirigiéndose en dirección al cabo de San Vicente", en El Algarve portugués, con lo que las lluvias a partir del lunes son prácticamente seguras en buena parte de Andalucía, incluida la provincia malagueña. Los modelos señalan un desplazamiento hacia el golfo de Cádiz, donde tendería a disiparse progresivamente.