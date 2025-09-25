Un joven descubre un espectáculo natural único en las playas de Málaga al ver brillar el agua en plena noche

"No me lo puedo creer". Las muestras de ilusión, incredulidad y emoción eran más que evidentes. Estaban viviendo un fenómeno único sin esperárselo y no podían evitar preguntarse si sus ojos le estaban engañando o, de verdad, estaban contemplando en primera persona cómo el mar se iluminaba y se volvía brillante a su paso por él.

Esta es la escena que vivió Álvaro Cárdenas, un joven malagueño de 21 años, junto a su pareja, en la que disfrutaron de un momento único al presenciar cómo la bioluminiscencia hacía su aparición en una de las playas más emblemáticas de la capital malagueña, una estampa que captó en vídeo y que se ha convertido en viral en apenas unas horas ante la belleza de la escena.

En las imágenes, se puede observar cómo el malagueño, un amante declarado de los deportes acuáticos, se había dirigido a la playa de Pedregalejo en plena noche para probar su tabla de 'skimming', que le permite mezclar el surf y el skate con un solo elemento. Lo que preveían como un día más disfrutando del mar, su belleza y sus posibilidades bajo la única luz de la luna, acabó siendo una de las estampas más espectaculares de los últimos tiempos, que ha conseguido conquistar a los bañistas y a los usuarios de las redes sociales.

La bioluminiscencia en las playas de Málaga, un espectáculo nacido por la reacción química

De ese modo, mientras Cárdenas surcaba las olas con su tabla, el agua se convertía a su paso en un torrente de un azul intenso y luminoso que parecía sacado de una película de ficción o de la propia Inteligencia Artificial, pero que en realidad proviene de un fenómeno natural llamado bioluminiscencia.

Este espectáculo natural se produce en el mar cuando ciertos organismos marinos, como los dinoflagelados, producen y emiten luz visible resultado de una reacción química entre una molécula llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa, en presencia de oxígeno. Esta reacción química genera luz sin necesidad de calor, permitiendo a estos organismos iluminar su entorno. Los organismos bioluminiscentes utilizan esta luz para diversas funciones, incluyendo defensa, atracción de presas, comunicación y camuflaje.

Las playas de Málaga en las que se ha podido ver la bioluminiscencia

"En enero viví uno en Maro, pero no era tan visible como este. Ha sido una suerte increíble poder verlo en Málaga capital. Un espectáculo", ha señalado el propio joven en declaraciones a El Español. Además, ha asegurado: "Es algo que merece darse a conocer para que la gente sepa que también puede suceder aquí y aumente la buena visión que ya tienen de Málaga".

Esta no es la primera vez que este fenómeno se deja ver por Málaga, sino que se ha podido observar en playas como La Duquesa, en el municipio malagueño de Manilva, donde un creador de contenido captó en vídeo el espectacular color azul que tomaba el agua a su paso, así como en playas de Estepona y Benalmádena. Una muestra de que, aunque la belleza de Málaga y sus playas se conozca en el mundo entero, aún hay mucho que explorar y conocer en sus aguas.