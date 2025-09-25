La Junta anima a la vacunación contra la bronquiolitis que en dos campañas ha reducido un 90% las hospitalizaciones

La vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causa de la bronquiolitis en lactantes, ha permitido reducir en un 90% las hospitalizaciones en tan solo dos años. Por ello, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha hecho un llamamiento a los progenitores de los menores de seis meses para que acudan a la llamada del SAS y vacunen a sus hijos.

“Es el tercer año consecutivo que ponemos en marcha esta importante campaña de inmunización frente al virus causante de la bronquiolitis y son múltiples los beneficios que hemos conseguido en estos tres años”, ha señalado Navarro, tras su visita al centro de salud La Roca, en la que ha estado acompañada por el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista; y Enrique Vargas, gerente del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce.

La campaña comenzó el pasado 22 de septiembre y está previsto que se extienda hasta el 31 de marzo de 2026. En total, se espera vacunar más de 10.200 menores de seis meses de la provincia. Según ha destacado la delegada, la pasada campaña 2024-2025 se llegaron a inmunizar 10.257 menores de seis meses en la provincia, lo que supone un 97% de cobertura. “Un porcentaje muy superior a la cobertura obtenida en la primera campaña de vacunación”, ha resaltado Navarro, que ha recordado que ese primer año se vacunó a un 91,5% de la población diana.

Para la delegada, estos datos demuestran que existe “confianza en la vacuna” y que “los progenitores están cada vez más concienciados de la importancia de inmunizar a los más pequeños”. En este sentido, ha señalado que este año esperan poder seguir incrementando el porcentaje de cobertura vacunal y alcanzar el 100%.

Reduce las hospitalizaciones

“La administración del anticuerpo Nirsevimab en los primeros días y meses de vida nos demuestra su eficacia contra el virus y, con ello, hemos conseguido reducir en la provincia de Málaga los ingresos hospitalarios de bebés en un 90%”, ha incidido.

Según los datos facilitados por Navarro, en la provincia se produjeron 239 ingresos de menores por bronquiolitis en la temporada 2022-23, previa a la implantación de la vacuna, hospitalizaciones que descendieron a 48 tras la puesta en marcha de la primera campaña de vacunación. En la segunda campaña, durante el periodo 2024-2025, los ingresos siguieron bajando hasta los 23. A nivel andaluz, en esta última campaña se registraron 2.000 hospitalizaciones menos por bronquiolitis.

Anima a la vacunación

“Creemos firmemente en que la prevención es la mejor arma para luchar contra las enfermedades, pero también para aliviar nuestro sistema sanitario especialmente en época de alta frecuentación”, ha valorado Navarro quien ha animado a la ciudadanía con menores de seis meses que “acudan a sus centros de salud para vacunar a los menores”.

Como en años anteriores, los padres con menores nacidos desde el 1 de abril de este año hasta la actualidad serán contactados para facilitarles una cita para vacunar a sus hijos, además todos los lactantes nacidos desde el 22 de septiembre hasta el 31 de marzo recibirán la vacuna en el mismo paritorio o en la planta de maternidad antes de irse de alta. Asimismo, la vacuna contra la bronquiolitis se administrará a los menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como aquellos menores de dos años con patologías crónicas de muy alto riesgo.

Navarro ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno ha adquirido para esta campaña 73.000 dosis de vacunas y ha destinado un presupuesto de 15,8 millones de euros, “sin reducir ni un ápice ni el presupuesto ni el respaldo que damos a las vacunas”. En esta línea, ha defendido la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública con esta inversión en vacunas que “a pesar de no ser una vacuna que estuviera al alcance de las familias, como era el caso de la Bexsero, se ha incorporado directamente al calendario vacunal por el impacto tan positivo que tenía para la salud pública”. El coste de esta vacuna es de 845 euros por dosis.

Campaña de la gripe

La delegada del Gobierno ha recordado también que en pocos días, en concreto el próximo 30 de septiembre, comienza la campaña de vacunación contra la gripe “con el objetivo de que cada vez haya más población que acuda a vacunarse”.

La campaña vacunará por tramos a la población diana, siendo los primeros en ser llamados los menores entre 6 y 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años. Será desde el inicio de la campaña de vacunación cuando arranque también la administración de la vacuna antigripal intranasal entre los menores de 3 y 4 años en los centros educativos tanto públicos, como privados y concertados.

“Por segundo año llevamos la vacuna a los colegios porque es la mejor forma de lograr una mayor inmunización y proteger a las personas más vulnerables, como la población mayor”, ha resaltado Navarro, que ha mandado a las familias un mensaje de “tranquilidad y confianza en la administración de esta vacuna que se realiza por los profesionales sanitarios de referencia de los centros de salud”.

“El año pasado se logró una cobertura del 65% en este ámbito y evidentemente nuestro objetivo para esta campaña es incrementar este porcentaje para que los menores de cinco años, que son los que tienen una mayor incidencia de la gripe, no contagien a otras personas”, ha añadido.

Calendario de vacunación

A partir del 6 de octubre la campaña se extenderá a residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre, la vacunación estará disponible para las personas de 80 años o más y los grandes dependientes en sus domicilios. Desde el 20 de octubre, se incluirá a las personas de 70 años o más y a las de 5 años o más con patologías crónicas. El 27 de octubre se sumarán las personas de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias. Este año, como novedad, se refuerza la protección familiar pudiéndose vacunar de forma conjunta los convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas.