El olivar prevé recoger un 40% más de aceituna en Málaga si encuentra mano de obra

Un cupo importante de representantes de los productores de aceite de oliva en la provincia celebrarán este jueves en Antequera, concretamente en la sede principal del gigante del sector, la macrocoperativa Dcoop, unas jornadas técnicas donde se empezarán a barajar las previsiones para esta próxima campaña. No obstante, a falta de los avances de colectivos como UPA, los portavoces de COAG en Málaga o técnicos consultados en la propia administración pública ya avanzan que los incrementos sobre 2024 rondarán el 40% en cuanto a toneladas recolectadas.

Recuerdan que el pasado año se mejoraron los registros respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de las intensas lluvias de finales de octubre y las primeras semanas de noviembre, pero aún así en el verdeo hubo pérdidas en el Guadalhorce del 90%, respecto a los kilos recolectados en 2023. De ese escenario, lo normal es mejorar y mucho. Ese 40% es muy significativo, después de que en marzo las precipitaciones abundantes marcasen un punto y aparte respecto a la sequía.

Lo que ocurre ahora es que serán imprescindibles algunos chubascos en otoño, porque de lo contrario parte de la aceituna podría secarse, ante la falta de humedad. Pero hay más dificultades añadidas, como reconocen también fuentes de Asaja en Málaga. La falta de relevo generacional dificultad que haya suficiente mano de obra para poder recoger toda la aceituna que hay en los árboles, especialmente en la comarca de la Axarquía, donde la mecanización para la recolección es más que complicada, imposible en numerosos pueblos del interior montañoso de esta parte de la provincia.

Mayores incentivos

El secretario de Organización de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez, ganadero de la localidad axárquica de Sedella desde la que también ejerce de responsable provincial de esa misma agrupación, no deja de clamar por la necesidad de implantar nuevos incentivos que permitan garantizar la ley de la cadena, es decir, que el agricultor no trabaje a pérdidas, con precios en origen que cubran los gastos y la mano de obra.

Su voz se ha dejado sentir en Madrid, donde también ocupa cargos sectoriales dentro del sector ganadero, e incluso en Bruselas, como parte de ese legado tradicional que pretende preservar el sector primario dentro del continente europeo. Lo cierto es que pasó la sequía, bajaron de nuevo los precios del aceite de oliva en origen, y muchos agricultores optaron por dejar de acondicionar sus fincas para abrirse camino en otros sectores económicos.

Esos mismos productores tradicionales de aceite de oliva, al volver al campo, ni siquiera encuentran trabajadores con los que realizar faenas de desbroce con las que poder desarrollar la recolección en condiciones normales. En comarcas del interior de Málaga, como Antequera, los agricultores incluso se han dirigido a los grandes mayoristas del sector de los subtropicales, que se han limitado a comentarles que tienen la misma problemática. Un lunes te llegan 50 trabajadores nuevos para el envasado del mango y al día siguiente, otros 50 se te van porque la hostelería les reclama con mejores horarios o unas condiciones más atractivas.

Hoy todos estos asuntos, en horario de tarde, se debatirán en la sede de Dcoop, a instancias de la convocatoria de Asaja en Málaga. Sobre la mesa también figurará el último informe de precios, que se remonta al pasado 11 de septiembre, donde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) señalaba que hay un repunte de los precios en origen del aceite de oliva. En la primera semana de este mes, el coste medio del virgen extra se situaba en las almazaras en 3,98 euros por kilo, alrededor de un 3,6 % más caro que una semana antes.

Cabe esperar que esa tendencia al alza venga derivada de la posibilidad de que no se registren lluvias a corto plazo y las previsiones de recolectar un 40% más de aceitunas sean excesivas una vez avance más la campaña.