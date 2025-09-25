Este septiembre Er Pichi de Cái repite y lo hace con una nueva apertura en el centro histórico de Málaga

La vuelta al cole este año llega con una sorpresa para los amantes de la gastronomía gaditana. Y es que, hoy jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas, Er Pichi de Cái abre las puertas de su nueva taberna en Calle Casapalma, 11 en pleno centro de Málaga. Una ubicación que refuerza la presencia de la marca en la ciudad y que se convierte ya en la sexta apertura en Málaga y la segunda en el centro histórico.

Bajo el lema “Este septiembre Er Pichi de Cái repite”, la enseña gaditana juega con el doble sentido de la expresión: sí, repite, pero no examen, sino apertura. Porque repetir en este caso es sinónimo de disfrutar, compartir y saborear lo mejor de Cádiz en un nuevo rincón malagueño.

La esencia de Cádiz en Málaga

Fiel a su filosofía, el nuevo espacio de Casapalma está decorado con detalles que rinden homenaje a Cádiz y su folclore, desde los guiños a los carnavales hasta la esencia del sur más auténtico. Todo pensado para que los visitantes vivan una experiencia inmersiva, donde la gastronomía se fusiona con la identidad y el arte gaditano.

En su carta se mantienen los platos insignia que han convertido a Er Pichi de Cái en referente: el atún rojo, gran protagonista de la oferta gastronómica; el inconfundible pulpo a la brasa o las tortillitas de camarones, emblema de la casa. Además de pescados fritos, mariscos frescos, salazones y guisos caseros.

A la experiencia gastronómica se suma su reconocida selección de caldos de Jerez, que otorgan a la propuesta ese equilibrio entre tradición y vanguardia: “sabor a capital y sabor a provincia”.

Un proyecto en constante crecimiento

Con esta apertura, Israel Vieyte e Ignacio Teijón, impulsores de Er Pichi de Cái, consolidan un proyecto que en pocos años se ha convertido en una de las cadenas de restauración más destacadas de Málaga. Y el camino no termina aquí: la firma ya trabaja en la que será su séptima taberna, ubicada en Cerrado de Calderón, prevista para los próximos meses.

“Mi sueño siempre ha sido compartir la gastronomía de Cádiz con el mundo, y Málaga nos ha abierto las puertas de par en par”, afirma Israel Vieyte.

Hoy 25 de septiembre a las 20:00 horas, Calle Casapalma se convertirá en escenario de un nuevo capítulo en esta historia de éxito que une el arte, el sabor y la guasa de Cádiz con el corazón de Málaga.

Porque en Er Pichi de Cái repetir siempre es una buena noticia.

