Estos son los tres restaurantes de Málaga que se suman a la lista de recomendados de la Guía Michelin

La gastronomía malagueña sigue sumando reconocimientos y alabanzas, esta vez de la mano de la Guía Michelin, que ha incluido tres restaurantes de la provincia en su lista de recomendados. En total, la prestigiosa publicación ha incorporado 25 restaurantes de toda la geografía nacional entre los favoritos que recomienda a sus lectores por contar con "alternativas gastronómicas para todos los gustos", de los que tres se localizan en Málaga.

Estos tres establecimientos que se incorporan a este listado son Clómada, Alaparte y Mi Niña Lola, los tres localizados en la capital malagueña. Sobre el primero de ellos, Clómada, la Guía Michelin destaca "la original cocina de tinte internacional de la chef Claudine Paulson", servida desde el pleno Centro de la capital, en la calle Méndez Núñez número 12.

El restaurante malagueño Clómada, uno de los recomendados por la Guía Michelin

"¿Te apetece una experiencia viajera y de marcado acento femenino? Aquí puedes vivirla, pues la chef ecuatoriana Claudine Paulson, bien acompañada por un equipo que está formado íntegramente por mujeres, traslada a la mesa los diferentes sabores que ha ido conociendo por el mundo en su etapa como jugadora de tenis profesional (fue la tenista nº 1 de Ecuador), una carrera que compaginó con sus estudios de hostelería", ha señalado sobre este negocio la publicación.

Tal y como ha recalcado, dentro de su propuesta se pueden encontrar numerosas influencias internacionales que hablan a los comensales de su etapa nómada y, como platos estrellas, la guía destaca el ceviche de pescado o la lubina crujiente. "El logo y las llamativas lámparas juegan con el simbolismo de los globos aerostáticos", ha añadido la publicación.

Un reconocimiento que han recibido con orgullo desde el establecimiento, que ha asegurado: "Qué bonito se hace el camino cuando descubres que es el correcto. Desde hoy, y lucharemos para que sea durante mucho tiempo, Clómada es uno de los recomendados de la Guía Michelín".

Mi Niña Lola, otro de los restaurantes de Málaga recomendados en la Guía Michelin

Mi Niña Lola es otro de los restaurantes que se estrenan en el listado de recomendados de la Guía Michelin, que ha destacado su cocina "viajera y local" y sus inigualables vistas desde su terraza gracias a su privilegiada ubicación en la calle Campos Elíseos de la capital. "Destaca por su emplazamiento en las laderas de Gibralfaro, donde un día estuvo el barrio de La Coracha, y desde su terraza ofrece una de las mejores vistas tanto a la ciudad como al Mediterráneo", ha señalado la Guía Michelin.

Sobre su cocina, la publicación ha asegurado que su chef al frente, Pablo Rutllant, defiende "a través de pequeños platillos" un concepto culinario que combina la cocina viajera y la local. "Dice que Málaga es una ciudad 'hecha de extranjería' que toma ideas culinarias de aquí y de allá", ha recalcado la publicación, que destaca entre su carta platos como el maizal del negro mar, los puerros payoyos o el mango citric, todo ello apoyado por su menú degustación.

Desde el propio restaurante, no han dudado en agradecer este reconocimiento y mostrar el orgullo que les despierta pertenecer a este destacado listado: "Hoy las vistas en el restaurante son aún mejores. Aparecer como restaurante recomendado en la Guía Michelin no solo es un premio al trabajo, sino un aliciente para seguir rindiendo al máximo de nuestras posibilidades".

Alaparte, restaurante de Málaga recomendado por la Guía Michelin

Completando el listado de los restaurantes malagueños recomendados por la Guía Michelin se encuentra Alaparte, un establecimiento localizado en pleno Centro, a escasos pasos del Mercado de Atarazadas, en la Plaza de Arriola número 1, que cuenta con un "ambiente contemporáneo" y una "cocina vista tras la barra". "Está llevado por Fran Rascado, un joven chef que, con el nombre del local, busca rendir un pequeño homenaje a su abuelo y al oficio que tenía separando pescados de descarte", ha indicado la publicación.

Sobre su excelencia gastronómica, la Guía Michelin ha explicado que ofrece una "cocina moderna y variada", basada en productos de la huerta y de la lonja local, "que incorpora tanto toques galos como asiáticos". "¿Un plato destacado? La equilibrada Vieira curada y limón cascarúo de Benamocarra, con salsa beurre blanc", ha añadido.

Ante este nombramiento, el equipo del restaurante ha mostrado el impulso que supone para ellos nombramientos como este: "Hoy la mar nos ha concedido una travesía inolvidable, tras años de sueños y muchos meses de faena, queremos compartir con todos, los que están y los que no, este reconocimiento de la Guía Michelin".

Estas tres incorporaciones se suman a los restaurantes que ya se encontraban en la lista de recomendados de la Guía Michelin en la provincia, que incluye restaurantes como Blossom, La Cosmo, Beluga, Kaleja, La Cosmopolita, Tragatá Málaga, Palodú, Ta-Kumi, Cávala, José Carlos García, Base9, Aire, La Taberna de Mike Palmer, Candado Golf, Sollo, Los Marinos José, Sarmiento Brasa Andaluza, Promesa, Sedella y Charolais.