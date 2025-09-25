Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo primero que tienes que hacer si eres de Málaga y te tocan los 130 millones del Euromillón de este viernes

Este viernes 26 de septiembre, Euromillones tiene un bote especial de 130 millones de euros, y si tienes la suerte de llevártelo, prepárate para que te llamen desde Lotería La Piedad.es, administración experta en estos asuntos que ya ha repartido 63 grandes premios y dos veces el Gordo de Navidad.

Ahora bien, una vez recibas esa llamada que te cambia la vida, ¿qué hacer para no perder la cabeza y los millones? Aquí te dejamos un manual para sobrevivir a una lluvia de millones.

Consejos para sobrevivir a ser absurdamente rico

1. No se lo digas a nadie… de momento.

Sí, vas a querer contárselo hasta al camarero del bar, pero calma: date un tiempo para asimilar tu nueva vida antes de convertirte en la persona más buscada del grupo de WhatsApp.

2. Respira hondo (y asimila el shock).

No hace falta correr a la oficina del banco con cara de película. Date un par de días para que el cerebro entienda que esos ceros son reales.

3. Busca un buen abogado.

No, el del anuncio de la tele no vale. Necesitas a alguien que sepa de herencias, impuestos y blindar tu anonimato. Es tu escudo legal contra las sorpresas.

4. Contrata un asesor financiero (sí, ahora sí).

Olvídate del Excel casero: con 130 millones hay que aprender a vivir de las rentas. Bien invertido, puedes tener ingresos millonarios cada año sin tocar el premio.

5. No llenes el garaje de súper deportivos el primer día.

Un coche de lujo mola, pero 47 son innecesarios (y el vecino ya está mosqueado con tu coche actual

6. Regala con cabeza.

Unas cañas, unas tapas o un buen jamón ibérico. Invitar a todo el grupo a Bora Bora puede esperar… si siguen siendo tus amigos cuando seas millonario.

7. Date un capricho loco.

Un reloj de lujo, una bici eléctrica, un robot aspirador con nombre propio… Y ya más adelante, si eso, la isla privada.

8. Recuerda que el dinero ayuda, pero no lo es todo.

La felicidad no se compra, aunque con 130 millones las penas pesan bastante menos. Eso sí: no olvides de dónde vienes (ni dónde está tu bar de siempre).

9. El sentido común y tu intuición son grandes consejeros, fíate de ellos.

Así que ya sabes: accede a la web de Lotería La Piedad, ¡La que más premios da! Elige tu combinación afortunada, e imprime estos consejos para que cuando te llamen, sepas bien lo que debes hacer.

Para más información

Dirección: C/ Duque de Rivas nº2 29013 -Málaga

Tfno: 952250840

Web

RRSS: Facebook Instagram

Ubicación:

