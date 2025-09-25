Torres, pabellones y gallardetes del XVIII en Carretería

Si miramos el mundo este 2025, Estados Unidos tiene al frente a un tarugo vanidoso e impredecible; Rusia, a un gánster admirador de Stalin con la mira puesta en Europa del Este e Israel, al ángel exterminador.

Pese a tamaña acumulación de ‘garrulez’ y fuerza bruta, no hay que perder la esperanza. Incluso en este otoño recién estrenado, en el que en Málaga parece que las ratas superan en número a los pisos turísticos, hay motivos para deleitarse ante la belleza de las cosas bien hechas.

De hecho, en mitad de Carretería podemos ya atisbar una preciosa explosión de Barroco, gracias a una de las pinturas murales más hermosas de esta ciudad. Estuvo oculta durante generaciones, pero unas obras de la Diputación la han sacado por fin a la luz.

Esta sección ya ha hablado en un par de ocasiones del inmueble, el número 60 de la calle Carretería, que con anterioridad albergó el Servicio Provincial de la Mujer.

Carretería, 60, el palacio del marqués de Valdeflores, ayer, con las pinturas murales a la vista. / A.V.

Ahora, la recuperación de las pinturas murales puede verse casi en todo su esplendor, aunque de momento estén protegidas por una malla.

Por entre ellas asoman ya guirnaldas, flores exóticas, requiebros pictóricos y hasta pabellones y torres coronadas por gallardetes; una decoración excelsa que sumará muchos enteros a una calle que, hasta no hace mucho, era una depresiva vía de tráfico.

Su reforma ha sido posible gracias al dinero de la Unión Europea y al buen ojo del Ayuntamiento al proponer el cambio de tercio para Álamos-Carretería.

Con esta rehabilitación gana la ciudad, y sería la ocasión para que la Diputación o el Consistorio incluyeran algún tipo de información sobre el inmueble y su primer propietario, pues se trata del palacio del marqués de Valdeflores.

Otro detalle de las pinturas murales de Carretería, 60, el palacio del marqués de Valdeflores. / A.V.

¿Quién fue su propietario?

Como ya hemos contado, el noble malagueño se llamaba Luis José Velázquez de Velasco (1722-1772), y fue uno de los grandes historiadores españoles del XVIII, y a quien debemos la expresión «Siglo de Oro», nada menos.

Los historiadores le deben además un impresionante trabajo de campo con vistas a escribir una Historia General de España, lo que le llevó a peinar nuestro país en pos de manuscritos, códices, documentos e inscripciones.

Como ya contamos aquí, su labor de recopilación ha dado lugar a un reciente libro dedicado, únicamente, a las inscripciones medievales que rescató del olvido.

Ojalá que al salir a la luz de nuevo su palacio se recuerde su ingente labor de historiador.