La crispación colma el vaso en Málaga: El PP advierte de que "tomará medidas" para que no se "boicoteen" los plenos

"No podíamos permitirnos un show dantesco como el que vivimos en julio. No se lo merece una ciudad como la nuestra", ha esgrimido hoy la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, en relación al desalojo del pleno de ayer, que se entendió como la culminación de una escalada de tensión que ha venido marcando la confrontación política malagueña en los últimos meses.

Para el Partido Popular la sesión plenaria de julio, que saltó a los medios nacionales tras el exarcerbado debate sobre la limpieza en la ciudad, fue un punto de inflexión que, aseguran, no puede volver a repetirse, por lo que adelantan que "tomarán medidas" porque no se puede "boicotear" el pleno.

A preguntas de las periodistas, Pérez de Siles no ha dudado en culpar a la oposición de "traer la crispación" al Salón de Plenos y ha criticado que en el público asistente a los debates hay representantes políticos "vestidos de vecinos". "Una señora que fue la segunda vez que se tuvo que que evacuar del Salón de Plenos es representante de Adelante Andalucía, es una representante política".

La portavoz popular sostiene que tenían "muy claro" que el objetivo era "tensar" el pleno porque "desde el minuto uno no se dejaba intervenir a los grupos municipales". "Teníamos muy claro que no íbamos a permitirlo".

La Opinión

Hay que recordar que Francisco de la Torre decidió levantar la sesión cuando el público impidió continuar a la concejala de Vox, Yolanda Gómez, que acusaba en ese momento al Gobierno central de ocupar sillones a costa de la "sangre derramada de las víctimas de violencia de género". Unas declaraciones por las que tanto PSOE como Con Málaga exigieron a Gómez que se retractase y no constase en acta, sin éxito.

Incumplimiento del reglamento

La secretaria general del Pleno, Alicia García, reiteró con rotundidad que el reglamento orgánico del pleno se incumple "taxativamente" y que ocurría porque así lo permiten todos los grupos que conforman la Corporación municipal.

De la Torre se acogió precisamente a ese reglamento para argumentar que solo podían intervenir aquellos ciudadanos que hubieran participado con anterioridad en el tema, por ejemplo, en la fase de comisiones.

Pérez de Siles ha añadido hoy que esa norma señala claramente que sólo pueden intervenir personas que representan a entidades u organismos registrados de forma oficial, para comentar asuntos relacionados con las mociones y no cuestiones personales. La portavoz popular ha reconocido que se hace una "interpretación demasiado flexible" aunque no ha dejado claro que se vaya a endurecer para las próximas sesiones.

La portavoz popular, Elisa Pérez de Siles. / L.O

De hecho ha explicado que tras la suspensión del pleno se celebró una Junta de Portavoces extraoficial a la que también asistió la secretaria general. "No se acordó nada concreto de cara a los futuros plenos, pero sí la secretaria recomendaba al alcalde y nos orientaba a todos hacia un mejor cumplimiento del reglamento de pleno. El alcalde le volvía a trasladar que él es partidario de abrir el pleno de nuevo a todos los vecinos de Málaga". No obstante, Pérez de Siles ha asegurado que "se tomarán medidas" cuando "se evidencie" que hay intención de "tensionar" el debate.

"Esa participación tiene que promoverse desde el respeto y desde la educación, teniendo en cuenta que se hace en el Ayuntamiento de Málaga, en el Pleno, donde se representan a los vecinos de Málaga".

"Circo orquestado"

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha manifestado hoy que "no se dejará amedrentar por la izquierda intransigente y su circo orquestado".

Yolanda Gomez, portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, en El Ejido. / L. O.

"Intentaron silenciarme, pero no lo conseguirán. Vamos a seguir denunciando los abusos del Gobierno y la hipocresía del feminismo radical, porque nuestro compromiso es con los malagueños y con la verdad", sostuvo.

"Deriva antidemocrática"

Tanto PSOE como Con Málaga criticaron a De la Torre por aplicar una medida "antidemocrática".

"Desde ayer, Málaga es menos democrática. Primero el alcalde permite que una concejala nos acuse de tener sillones a costa de la sangre de las víctimas de violencia machista y, acto seguido, expulsa del Salón de Plenos a las vecinas que se rebelan ante semejante esa infamia. La imagen del alcalde de persona moderada se ha quebrado", insistía hoy la concejala de Con Málaga, Toni Morillas.

Concejales de la oposición en el pleno / L.O.

El PSOE de Málaga denuncia que se ha producido un grave ataque a la participación ciudadana y a la transparencia democrática", al vaciar la sala de vecinos y colectivos que acuden legítimamente a seguir los debates municipales.