Los hoteles de Málaga cierran septiembre con un 91% de ocupación y un 75% de clientes extranjeros

Los hoteles de Málaga cerrarán el mes de septiembre con 90,97% de ocupación hotelera y un crecimiento de 2,23 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (88,74%). Del total de viajeros alojados este mes, tres de cada cuatro pertenecen al mercado internacional, mientras que el 25% restante son turistas nacionales (con un peso descendente), según el balance hecho público este viernes por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Por su parte, el IBCA (Impacto Bruto medio por Cliente Alojado) se sitúa en 137,17 euros y crece un 2% con respecto a septiembre de 2024 (134,37 euros).

Atendiendo a zonas de la provincia, Torremolinos y Fuengirola ha registrado una ocupación por encima del 95% (en concreto un 95,89% y un 95,28% respectivamente). Igualmente, destaca la ocupación hotelera de Benalmádena, que se ha situado en un 94,37%. En el caso de Málaga capital, la patronal hotelera ya comentó ayer que la ocupación superará el 90%, impulsada por la celebración de la Comic-Con.

"Las cifras de septiembre han arrojado un comportamiento satisfactorio, incluso por encima de los datos de septiembre del año pasado. Además, el impacto económico reivindica nuestro papel como palanca para la dinamización económica de la provincia de Málaga", ha afirmado el presidente de Aehcos, José Luque. Los hoteleros afirman que, salvo en los meses iniciales de 2025, el devenir del año está dejando cifras por encima del año anterior.

Octubre y noviembre

En cuanto a las previsiones para los meses de octubre y noviembre, los datos apuntan inicialmente a un descenso en la ocupación con respecto a los datos de los mismos meses de 2024. En concreto, para octubre se prevé un 82,19% de ocupación, mientras que para noviembre se estima un 65,16%, Estas tasas serían, en el caso de octubre, cuatro puntos y medio inferior a las hace un año (86,70%), y un punto inferior en el caso de noviembre de 2024 (66,21%). "Todavía es pronto, probablemente se incremente la ocupación", señala en todo caso Aehcos respecto a estas previsiones.

El Hotel Ángela, en la localidad malagueña de Fuengirola. / L. O.

Por zonas de la provincia, las cifras más altas de ocupación en octubre se prevén en Benahavís, Marbella y el entorno de Frigiliana- Torrox. Por su parte, en noviembre, será la zona de Fuengirola la que arroje las tasas más altas de ocupación hotelera.