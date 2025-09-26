La iglesia de los Mártires y los vándalos

En el terreno del Patrimonio Histórico-Artístico, no siempre se pueden aplicar como símil las palabras de Jesús en los Evangelios sobre los «sepulcros blanqueados».

De hecho, en el caso que nos ocupa estaríamos hablando de justo lo contrario, de un trozo del Patrimonio de Málaga que luce esplendoroso por dentro gracias a la rehabilitación concluida en 2022; pero que por fuera no deja de declinar -el Ayuntamiento actuó en el edificio hace unos 20 años-.

Se trata de la histórica iglesia de los Mártires, una parroquia de la que esta sección ya ha hablado en un par de ocasiones, precisamente para lamentar su mejorable aspecto exterior.

Ahora también, los vándalos han hecho acto de presencia, mucho antes de la llegada a nuestra ciudad del famoso ‘Conan el bárbaro’ -quede claro, por tanto, que Arnold Schwarzenneger no ha tenido nada que ver-.

La iglesia de los Mártires, a juego con las pintadas de la calle Mosquera, esta semana. / A.V.

El caso es que la céntrica parroquia de los Patronos de Málaga regresa de nuevo a esta sección, porque a la colección de desperfectos hay que sumarle un par de nuevas pintadas.

Los organismos pluricelulares que las perpetraron eligieron el pie de la torre, por la fachada principal de calle Santa Lucía, para que se vean mejor.

Si los anónimos autores continúan una carrera ‘profesional’ de tan pocas luces, con suerte y escaso estudio llegarán a asesores de Sanidad de la Casa Blanca.

Al papelón de las pintadas de última hora en este monumento con protección integral hay que añadir su tradicional catálogo de desperfectos.

El rincón de los Mártires, usado como urinario, con la verja superviviente. / A.V.

Mingitorio al pie de la torre

Como comentamos, al pie de la torre, pero por calle Mártires, falta de su domicilio más de media verja de hierro forjado en una esquina, que años antes resguardaba una palmera. ¿No hay artesanos en Málaga para que puedan completarla?

Desaparecidas las palmera y buena parte de la verja, el resultado es que esta esquina de la parroquia se utiliza de mingitorio de perros y homínidos, como evidencian manchas más que evidentes.

Por ora parte, continúan los chorreones de humedad y de la calima, así como los desconchones por toda la parroquia, mientras que el cuerpo exterior de la actual capilla de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón, que es la más antigua de los Mártires, vuelve a lucir el empellón de un camión.

Si no fuera el momento para un lavado de cara, qué menos que retirar cuanto antes estas pintadas tan degradantes.