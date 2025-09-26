Málaga duplicará en un año las plazas en hoteles de cinco estrellas: "Lo necesitamos, estamos en la liga de los grandes eventos"

La capital de la Costa del Sol prevé duplicar en cuestión de un año o año y medio las plazas hoteleras de cinco estrella y gran lujo, los alojamientos más exclusivos para clientes de alto poder adquisitivo que pernoctan en la ciudad. Esa es la estimación que maneja el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que cifra en casi 500 habitaciones -unas 1.000 plazas- la planta hotelera más premium de la ciudad, incluyendo los cuatro y cinco estrellas, además de Gran Lujo, que en temporada alta o eventos de máxima afluencia van al máximo de su capacidad.

Es lo ha sucedido esta semana con el desembarco de la Comic-Con, un evento que solo en su estreno ha concentrado a 25.000 asistentes.

El concejal de Turimo, Jacobo Florido, ha explicado que esta convención ‘friki’ ha propulsado la ocupación hotelera por encima del 90%, expandiéndose desde la capital hacia su área metropolitana.

En esta línea, la Asociación de EMpresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos)señaló que la tasa es «sensiblemente superior» a la que se suele registrar otros años en los fines de semana por estas fechas, cuando la ocupación oscila entre el 82% y 87%. Además, hizo público un balance esta semana en el que señalaba que del total de viajeros alojados este mes, tres de cada cuatro pertenecen al mercado internacional, mientras que el 25% restante son turistas nacionales (con un peso descendente), según el balance hecho público este viernes por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Hotel Miramar, en una imagen de archivo. / Daniel Pérez

100% en los mejores hoteles

En el caso de la capital, sus cinco hoteles de cinco estrellas han llegado al 100%. «No sé si les quedará alguna habitación libre», recalcó, durante la rueda posterior a la Junta de Gobierno Local ordinaria.

Florido asegura que este será «el mejor septiembre de la serie histórica» en cuanto a ocupación hotelera y también augura un incremento en el gasto medio por turista, uno de los objetivos principales de la estrategia turística del consistorio. Ese gasto medio se sitúa en torno a los 200 euros, con picos en los que se ha llegado a lacanzar los 250 euros.

«Tenemos que tener mayor capacidad. Esto [la Comic-Con] ha terminado de confirmarlo. Málaga se está posicionando en la liga de los grandes eventos y esto hace que necesitemos una mayor planta hotelera», expuso el responsable de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, que insistió en que se está produciendo un «cambio» en el perfil del turista que visita la ciudad, con un mayor poder adquisitivo y una mayor estancia media.

Futuras aperturas

Dos de los grandes proyectos hoteleros más importantes próximos a echar a andar en la capital malagueña son el Palacio de la Tinta, en el Paseo de Reding, y el Meliá de Piqué, junto a la plaza de la Merced.

El Palacio de la Tinta, que en su momento acogió la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, reabrirá como un cinco estrellas operado por la cadena Hotusa.

Este nuevo hotel, que estará incluido en la marca de hoteles Áurea, tendrá 140 habitaciones, de las que siete serán suites y nueve junior suites, y contará con restaurante, spa, lámina de agua en la azotea y una sala de convenciones de 300 metros cuadrados y con capacidad para 150 personas. Está previsto que el nuevo alojamiento cree entre 70 y 100 empleos directos. Asimismo, la apertura se espera a lo largo del próximo año.

Una de las habitaciones del hotel de la plaza de la Merced. / L.O

El hotel Me by Meliá, vinculado al exfutbolista Gerard Piqué, es de categoría cinco estrellas. Con respecto a los equipamientos, dispone de 128 habitaciones de lujo con entre 40 y 90 metros cuadrados. Los precios oscilan entre 280 y 1.800 euros por persona y noche. El hotel admite las primeras reservas a partir del 1 de noviembre.