La Junta de Gobierno Local aprueba la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de Málaga con 266 plazas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de Málaga, que está dotada con 266 plazas (150 de nuevo ingreso y 116 en turno de promoción interna) y para cuya composición se ha tenido en cuenta el límite de reposición de efectivos. Cabe destacar entre ellas, las 31 plazas de Bombero y 16 de Policía.

En turno libre se disponen 119 plazas: 31 de bomberos; 16 de policía; siete de Técnico Administración General; once de Administrativo Administración General; diez de Auxiliar Administración General; una de Subalterno Administración General; tres de Técnico Superior Gestión; dos de Técnico Superior Psicólogo; una de Profesor Banda Música Flauta; una de Profesor Banda Música Percusión; una de Técnico Medio Arquitecto Técnico; una de Técnico Medio Ingeniero Técnico Industrial; una de Técnico Medio Ingeniero Técnico Agrícola; y una de Técnico Medio Archivos y Bibliotecas.

También en turno libre se contemplan las siguientes plazas: dos de Técnico Medio Educador; una de Técnico Medio Deportes; cinco de Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social; una de Técnico Medio Educador Social; cinco de Técnico Auxiliar Inspector Limpieza; dos de Técnico Auxiliar Veterinario; seis de monitor; dos de Oficial de Oficio Electricista; una de Oficial de Oficio Carpintero; tres de Oficial de Oficio Inspector Mercados y Vía Pública; una de Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar; una de Oficial de Oficio Conserje de Grupo Escolar; dos de 2 Oficial Técnico Bombero.

En turno de movilidad con ascenso se ofrecen tres plazas, las tres de Oficial; y en turno de movilidad sin ascenso se ofrecen siete plazas: tres de Oficial y cuatro de Policía; mientras que turno para militares de tropa y marinería se ofrecen cuatro plazas, las cuatro de Policía.

En el Turno reservado a personas con discapacidad se ofrecen 27 plazas (10% de las ofertadas, conforme a Ley). Diez de ellas son de promoción interna. Se dividen estas últimas, de la siguiente forma: 19 plazas para el turno para personas con discapacidad (7% de las plazas ofertadas), con dos de Gestión Administración General (Promoción Interna); siete de Administrativo Administración General (Promoción Interna); dos de Auxiliar Administración General; una de Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social; una de Técnico Medio Educador Social; una de Técnico Medio Archivos y Bibliotecas; tres de Monitor; una de Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar; y una de Técnico Auxiliar General (promoción interna personal laboral).

También hay cinco plazas para el turno para personas con discapacidad intelectual (2% de las plazas ofertadas), las cinco de Subalterno Administración General; y tres plazas para el turno para personas con enfermedad mental (1% de las plazas ofertadas): una de Subalterno Administración General y dos de Operario.

En el Turno de promoción interna se contemplan 116 plazas (101 plazas de personal funcionario de carrera y 15 plazas de personal laboral), superando el límite del 25% de las plazas ofertadas, establecido en Ley.

También se contemplan 92 Plazas para promoción interna de personal funcionario de carrera, que incluyen cuatro de Gestión Administración General; 52 de Administrativo Administración General; una de Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social; una de Maestro de Oficio Carpintero; cuatro de Maestro de Oficio Albañil; dos de Maestro de Oficio Electricista; cuatro de Maestro de Oficio Mecánico-conductor; dos de Maestro de Oficio Fontanero; tres de Inspector (Extinción de Incendios); ocho de Subinspector (Extinción de Incendios); una de Jefe de Dotación (Extinción de Incendios); una de Subinspector (Policía); y nueve de Oficial (Policía).

También se contemplan nueve plazas para promoción interna para personas con discapacidad de personal funcionario de carrera: dos Gestión Administración General y siete Administrativo Administración General (ya mencionadas en el apartado de turno de personas con discapacidad)

Y 14 plazas para promoción interna de personal laboral: cinco Administrativo Administración General y nueve Técnico Auxiliar General ; una plaza para promoción interna personas discapacitadas de personal laboral: un Técnico Auxiliar General (ya mencionada en el apartado de turno de personas con discapacidad)

Bomberos

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el anexo de bases relativo a la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para 23 plazas de Bombero por promoción interna, correspondientes a la OEP 2024, para completar la promoción interna que se efectuó en la plantilla en esta categoría de paso del subgrupo C2 a C1.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público, y en el tablón de edictos electrónico.

También en materia de personal la Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la oferta de empleo público del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) correspondiente al ejercicio 2025, aprobada en marzo de 2025. Se trata de pasar de turno libre a turno de discapacidad la plaza correspondiente a Arquitecto Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala técnica, grupo A.

Y se ha aprobado las bases generales reguladoras que regirán las convocatorias públicas para la formación de bolsas de trabajo de personal laboral o funcionarios del Instituto Municipal de la Vivienda.