El Museo del Automóvil y la Moda exhibe sus grandes piezas en su XV aniversario

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha vuelto a estar de celebración. En esta ocasión, el MAM ha festejado durante este pasado jueves el 15 aniversario de su apertura. Una celebración en la que el espacio museístico ha exhibido todo su potencial con un montaje sin precedentes en sus instalaciones.

Para celebrar esta efeméride tan importante especial para todo el equipo del MAM, la organización quiso rodearse de representantes de todo el tejido cultural, empresarial, político y social tanto de Málaga como de Andalucía y resto de España.

Entre todos los invitados asistentes que han querido acompañar tanto al equipo del MAM como a la familia Magalhães, cabe destacar la presencia de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y de la marca ‘Málaga de Moda’ en la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; Por su parte, el acto de celebración ha contado también con la asistencia del director del aeropuerto de Málaga, Pedro Bendala; la directora del Parque Tecnológico de Andalucía, Susana Palomo; la presidenta de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Pepa Bueno; diseñadores malagueños como Rafael Urquízar, Susana Hidalgo, Montesco, Javier Alcántara, Jesús Segado y Félix Ramiro; entre otras personalidades del mundo del sector hotelero, museístico, medios de comunicación y agencias de eventos.

El MAM, testigo de la transformación de Málaga

En un discurso cargado de emoción, las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Elvira Carrera y Mar González, daban la bienvenida a este 15 cumpleaños, recordando que “este museo se ha convertido en un referente para la ciudad, un motor cultural que enriquece la oferta de Málaga y que ha demostrado que la cultura es, como ha sido siempre, un verdadero instrumento de desarrollo para las sociedades. La cultura transforma, abre horizontes, y nos recuerda quiénes somos y a dónde queremos ir”.

Para las regidoras del MAM, el espacio museístico “se ha consolidado, a lo largo de estos 15 años, como una institución viva, dinámica y comprometida. Siempre desde la creencia en una cultura inclusiva, abierta y cercana; y a la vanguardia en el uso y aplicación de nuevas tecnologías”.

La celebración del XV Aniversario del Museo del Automóvil contó con numerosas personalidades del mundo del sector hotelero, museístico, medios de comunicación y agencias de eventos. / L. O.

Tanto Mar González como Elvira Carrera, han querido poner en valor la transformación sin precedentes que ha vivido la ciudad de Málaga con el Museo a su lado. “Málaga ha pasado de ser un secreto bien guardado a convertirse en una de las capitales culturales de Europa, referente turístico internacional y destino imprescindible para quienes buscan arte, historia y modernidad en un mismo lugar. Y museos como el del Automóvil y la Moda han contribuido a esa transformación”, han añadido.

La familia Magalhães ha estado presente en este aniversario tan especial, dedicando también unas palabras a todos los asistentes. “El aniversario siempre es una fiesta pero también acompañado de nostalgia y de memoria, y aquí nunca podemos dejar de hablar de nuestro padre y fundador del museo, João Magalhães”, recordaba con emoción su hija Kika Magalhães.

A ese recuerdo se sumaba su otro hijo, João Magalhães, quien aseguraba que “mi padre, como todos los genios, por el miedo a no ser comprendido, lo hacía todo muy a solas, como un científico obsesionado en su laboratorio. Y, por eso, para verle en su totalidad, era necesario venir aquí y acompañar su acelerado ritmo”.

Por último, la mujer del fundador del MAM, dedicaba unas palabras a todos los miembros del equipo del Museo para así invitar a todos los asistentes a disfrutar de esta gran cita con Málaga.

Un evento sin precedentes en el MAM

Para festejar este 15 aniversario, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha llevado a cabo todo un despliegue nunca antes visto en este espacio, a pesar de los más de 750 eventos realizados en él, demostrando así su capacidad para realizar cualquier tipo de evento entre sus galerías.

Con una imponente puesta en escena basada en cuatro gradas distribuidas en el interior de sus galerías para albergar las mesas imperiales, los invitados han sido testigos de ‘El Baile del Tiempo’, la temática elegida para una cena de gala amenizada con un espectáculo de danza a cargo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza ‘Ángel Pericet’.

Espectáculo de danza a cargo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza ‘Ángel Pericet’ en el XV Aniversario del Museo del Automóvil. / L. O.

Un museo que se supera

A punto de alcanzar el millón de visitantes, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, continúa transformándose cada día para ofrecer la mejor experiencia a cada visitante que recorre sus galerías.

En este sentido, el MAM se posiciona actualmente como el Museo de Málaga mejor valorado entre los usuarios de la plataforma TripAdvisor, solo superado por la Alcazaba en cuanto a monumentos de interés se refiere.

Además, la tecnología ha invadido también la colección portuguesa conviviendo en perfecta armonía con la historia y la tradición que se respira a través de cada una de sus piezas, con la instalación de las estaciones de realidad virtual, la implantación de tótems táctiles con los que el visitante puede interactuar para conocer mejor la colección; y la inauguración de ‘Dior Coded’, la muestra que se ha incorporado al recorrido expositivo.

El XV aniversario del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha sido posible gracias a la colaboración de ESCA Catering, Vídeo Promoción Servicios Audiovisuales, Escuela Profesional Antonio Eloy, Conservatorio Profesional de Danza ‘Ángel Pericet’, Rando Floral & Events, Sillas Infantes y Rafael Urquízar.