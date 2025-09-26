Los psicólogos andaluces advierten de los peligros de usar la IA como terapeuta: “Es una nueva amenaza”

Cada vez más personas recurren a la Inteligencia Artificial (IA) para que actúe como psicólogo. Herramientas como ChatGPT ya no se limitan a resolver tareas y responder dudas, sino que son utilizadas como terapeutas para hablar de las emociones, buscar consuelo o pedir consejo profesional. Un fenómeno creciente que preocupa al Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), que advierte del peligro que supone para la salud mental de la población.

“Si ya los profesionales de la psicología llevamos mucho tiempo denunciando el intrusismo en salud mental, pues esta es una nueva amenaza que nos estamos encontrando y que, además, desgraciadamente, está proliferando muy rápido”, afirma la decana del Colegio, Mariela Checa, que subraya que estas herramientas que actúan como falsos terapeutas “nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga".

“Nos han llegado bastantes derivaciones de personas que les cuentan a la IA cuestiones muy íntimas e inquietudes muy personales, esperando una respuesta terapéutica que la IA, obviamente, no les puede ofrecer”, asegura Checa. Insiste en que estas herramientas, aunque pueden parecer útiles en primera instancia, carecen de la formación especializada, el criterio clínico y la evidencia científica necesaria.

Respuestas preparadas

Además, recuerda que herramientas como ChatGPT pueden dar información que no siempre es veraz y consejos erróneos. “Al final lo que intenta, con la información que almacena, es dar la respuesta más esperada por la persona que está detrás. No está valorando realmente esa necesidad terapéutica y científica, sino simplemente le da respuestas preparadas”.

Para evidenciar el riesgo que puede suponer, pone el ejemplo de unos padres de Alemania que han denunciado a ChatGPT por el suicidio de su hijo de 16 años, tras descubrir que llevaba tiempo manteniendo conversaciones sobre su sufrimiento con la IA. “Creemos que la salud mental merece un respeto, un rigor y una profesionalidad y esto la IA no nos lo va a ofrecer nunca”, remarca.

Falta de psicólogos en la pública

Respecto a los motivos que llevan a una persona a recurrir a la IA como terapeuta, la decana del COPAO explica que, aunque responde a múltiples causas, una de las principales razones es la evidente falta de profesionales de la psicología dentro del sistema público. “Ir al psicólogo se ha convertido no en un derecho, sino en un lujo”, lamenta Checa, que incide que no todo el mundo puede permitirse pagar un psicólogo privado.

“Tener este recurso tan a mano —porque, al final, la IA lo tiene cualquiera en su teléfono u ordenador— ha hecho que las personas busquen rápidamente y de forma más económica el poder tener una falsa respuesta a sus problemas”, detalla la profesional. “Creo que esto es un problema muy estructural que tenemos dentro del sistema público de salud, que nosotros llevamos reivindicando muchísimo tiempo”, añade.

Málaga, con 3,8 profesionales por cada 100.000 habitantes, tiene la ratio más baja de toda Andalucía, que, a su vez, presenta una de las más bajas del país. “Es absolutamente irrisorio con la demanda y el aumento que hay”, asevera.

Población más vulnerable

A esta falta de psicólogos en el sistema público, que el COPAO lleva años denunciando, se suma ahora la nueva amenaza que supone el uso creciente de la IA como terapeuta. Además, como señala Checa, esta práctica no solo se da a través de herramientas como ChatGPT, sino que cada vez hay más aplicaciones y chatbots que prometen resolver problemas de salud mental sin intervención profesional. “Cada vez estamos viendo más rápido las consecuencias y las contraindicaciones del uso de esta herramienta”, asegura.

Mariela Checa Caruana, Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental. / Álex Zea

Preocupa especialmente su uso entre la población infantojuvenil, debido a que son un colectivo muy vulnerable. “Cada vez tienen acceso a Internet y a las redes a edades más tempranas, cuando todavía ni siquiera el desarrollo evolutivo está conformado, y donde están encontrando plataformas que les quieren vender soluciones mágicas a sus problemas, soluciones mágicas que no existen, son un cuento”, resalta.

Motivos de consulta

Los problemas de ansiedad, las relaciones personales y los conflictos que estas presentan, las adicciones o la obsesión por la imagen a nivel mediático, son algunos de los aspectos sobre los que más le consultan. “Los temas que más preocupa ahora mismo a la población en general y, concretamente, a esta población más vulnerable”, apunta la decana del COPAO, que alerta que este conglomerado de problemáticas tiene a su vez asociada mucha sintomatología.

Advierte también sobre el factor adictivo que puede tener el recurrir a la IA como terapeuta. “Al final esto es un refuerzo positivo, igual que pasa con los reels o TikTok. Lo que va haciendo un poco el algoritmo es devolverte lo que sabe que tú prestas más atención. La IA hace lo mismo. Si tú sigues preguntándole, te da cierta información y sigues preguntándole, ya sabe la respuesta que te tiene que dar para tenerte enganchado”, explica Checa, que hace hincapié en que, cuando se tengan problemas de salud mental hay que recurrir siempre a profesionales de la psicología, “que son los que nos van a garantizar una respuesta eficaz a nuestro problema”.

Todos estos asuntos serán tratados este viernes en la XXVI Convención de la Psicología de Andalucía Oriental que se celebra en Almería bajo el lema 'Elige Psicología: Variedad que Inspira, Unidad que Impulsa'. El intrusismo en el sector y los peligros de los falsos terapeutas digitales serán uno de los temas principales de este encuentro que reunirá a cerca de 300 profesionales de Almería, Granada, Jaén y Málaga.