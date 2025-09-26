Las ratas ‘se crecen’ en un gran solar de Capuchinos

El pasado miércoles, a las 10.30 de la mañana, delante del periodista una rata cruza la calle Eclesiastés, paralela de la Alameda de Capuchinos. El animal entra en un solar inmenso, que en ese momento tiene las puertas de las vallas abiertas.

La parcela en cuestión, asomada a la Alameda de Capuchinos, está presente en el barrio desde 2008, cuando se demolió un grupo de viviendas; 17 años más tarde, sigue sin construirse en ella.

«El solar es privado, pero esto es una cuestión de salubridad, es una cuestión pública, no privada. El Ayuntamiento debe desratizar el solar y pasarle la factura al propietario», sostiene Aniceto Heredia.

Detalle de una rata en el terreno. / a.v.

Este antiguo trabajador municipal, ya jubilado, vecino de calle Eclesiastés, ha llegado a escribir una carta al alcalde para protestar por la invasión de ratas y reclamar al Consistorio una solución.

«Por aquí pasa el Acueducto de San Telmo, por ahí hay tuberías y por ahí crían», señala, al tiempo que comentan que las molestias también las notan en la Hermandad del Prendimiento, que tiene su sede social justo enfrente de la parcela. «Algunos hermanos me cuentan que, cuando salen a la calle, pegan un zapatazo para espantar las ratas, porque se meten debajo de los coches».

Vista parcial del solar, en el arranque de la Alameda de Capuchinos. / a.v.,

En la misma línea, explica que, recientemente, cuando unas mujeres volvían de un acto religioso, en el entorno del solar se toparon con varias ratas en mitad de la acera.

Para Aniceto Heredia, es el Ayuntamiento de Málaga el que debe actuar cuanto antes y no esperar a que el propietario del terreno reaccione.

Además, también explica que es un espacio muy frecuentado por drogadictos, para pincharse.

Otro de los equipamientos afectados por la vecindad de los roedores es la guardería infantil ‘El Patito Amarillo'. Su responsable, Candela, habla para La Opinión y explica que «hasta aquí no han llegado, porque el día que las ratas estaban más ‘locas’ cerré una puerta para que no se acercaran».

Lo que sí explica es que hay varias madres de niños que sí las han llegado a ver, «y ha habido madres a las que les he tenido que acompañar al coche porque les daba miedo».

Las ratas también pueden verse en todo el entorno del solar, denuncian los vecinos. / a.v.

En cuanto al tamaño de las ratas explica que «las hay gordas, más pequeñitas; las hay de todo». Candela también destaca que el año pasado, ya había ratas, «pero este año, desde agosto, campan por sus respetos, se han disparado», lamenta.

Por último, Aniceto Heredia también propone que dado que el solar cuenta con dos puertas, una hacia la Alameda de Capuchinos y la segunda a calle Eclesiastés, que se tapie esta última, «porque por la Alameda de Capuchinos se les ve menos».

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal del Distrito Centro, Francisco Cantos, explicó ayer a La Opinión que el propietario del solar «está requerido por parte de Urbanismo y también de Medio Ambiente, ha de responder cumpliendo sus obligaciones y se enfrenta a las correspondientes multas coercitivas».

Francisco Cantos también informó de que el servicio de control de plagas «está actuando en la zona pero no dentro de la propiedad privada».