Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga

Málaga vive desde este jueves un hito único en su historia con la celebración en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) de la primera edición europea oficial de la Comic-Con de San Diego, que ha escogido Málaga para su primera incursión fuera de su sede original de California. Un evento que marcará el recuerdo de sus miles de visitantes amantes de los videojuegos, la animación y los cómics, y que este martes disfrutó de la presencia y participación de personalidades como Dafne Keen, Gwendoline Christie, Natalia Dyer, Luke Evans, Pedro Alonso y Aaron Paul.

Estos tres últimos intérpretes participaron en el panel 'Entre héroes y villanos', tras el que quisieron agradecer a través de sus redes sociales la entrega y acogida del público. "Un día increíble en Málaga. Ver tantas caras felices y poder charlas con tantas personas increíbles que se han esforzado tanto por venir a vernos. España, te quiero", ha señalado Luke Evans. A lo que ha señalado Pedro Alonso: "Gracias al público y al equipo por la amabilidad", tras lo que ha añadido que "ha sido un gran honor".

Y para completar de una jornada tan intensa y reconfortante, ambos actores han acudido a uno de los chiringuitos más reconocidos de la capital malagueña para disfrutar una cocina de calidad con las mejores vistas, a pie de playa. Se trata del Chiringuito El Cachalote, un restaurante situado en plena playa de La Malagueta, en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, que nació en 1980 con la intención de ofrecer "la esencia malagueña del 'pescaíto' en sus mejores variedades".

Tal y como explican desde el propio establecimiento, desde su entorno "maravilloso" junto al mar, los comensales puede "respirar la brisa marina, sentir el mar de la bahía y saborear los deliciosos espetos de sardinas a la brasa".

El chiringuito al que han acudido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga

"Siempre apostando por el género de mayor calidad, pescado fresco a un precio asequible para que todos los malagueños y malagueñas puedan disfrutar de una magnífica comida con sus familiares y amigos en la playa de La Malagueta", han recalcado desde el chiringuito, que ha aprovechado la visita de los aclamados actores para pedirles una fotografía con la que agradecerles "el honor" de elegir su establecimiento y dejarles "vivir este momento con todo el equipo".

Pero esta no es la primera vez que este restaurante acoge a personalidades reconocidas del panorama internacional, sino que por sus mesas han pasado figuras como Ricardo Darín, Imanol Arias, Ana Guerra, Fran Perea, Berto Romero, Esther Arroyo, Grison o Àngel Llàcer, entre otros muchos.

Una extensa carta en el restaurante al que han acudido los actores tras la Comic-Con Málaga

Entre la amplia carta de la que dispone este restaurante destacan sus espetos de sardina a 5,50 euros y sus pescados desde 5 euros por 100 gramos, como la dorada, pargo, lubina o calamar. Además, ofrecen su fritura malagueña por 26 euros y diferentes pescaítos fritos desde 11 euros, como los calamares, jibia, pulpo, adobo, boquerones y puntillitas.

A esto se suman sus platos especiales desde 12 euros, como las almejas salteadas, coquinas y pulpo a la gallega, así como gran variedad de arroces desde 15 euros, como su paella mixta, de marisco, de carne o vegetal, así como su arroz con bogavante. De igual modo, este establecimiento cuenta con servicio de hamacas que se pueden alquilar por nueve euros. Todo ello está disponible en su local de la capital malagueña de miércoles a domingo de 11.00 a 22.30 horas.