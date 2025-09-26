Sierra Blanca Estates: compromiso con el municipio y la ciudad

Desde hace más de 40 años, Sierra Blanca Estates se encuentra instalada en la vanguardia del sector residencial del lujo gracias al objetivo de crear experiencias a sus clientes a través de proyectos donde la innovación manda y donde aspectos como el bienestar, los hábitos deportivos y el wellness tienen mucha importancia a la hora de potenciar la imagen internacional de un destino que atesora un enorme potencial para el desarrollo de un estilo de vida único: la Costa del Sol.

Regeneraciones urbanas

El mejor ejemplo de lo expresado arriba es el proyecto de Torre del Río, gran exponente de redefinición del concepto de residencial de lujo en la Costa del Sol y de actuación a su vez como motor de transformación urbana. Gracias a la visión innovadora y a la calidad arquitectónica de los desarrollos de Sierra Blanca Estates, se ha contribuido a potenciar la regeneración del litoral oeste de Málaga, dotándolo de espacios públicos, servicios de primer nivel y un nuevo perfil urbano que posiciona a la ciudad en el mapa internacional del real estate. Con iniciativas como esta, la compañía consolida su papel como referente en proyectos que combinan excelencia, sostenibilidad y un fuerte impacto positivo en el entorno.

Por otro lado, Málaga afronta uno de los retos urbanos más ambiciosos de los últimos años con la transformación del barrio de El Bulto. La propuesta de Sierra Blanca Estates marca un antes y un después, no solo en el litoral oeste, sino en la manera de entender cómo se conciben y gestionan este tipo de iniciativas. El proyecto es pionero en Andalucía al ser el primero en desarrollarse bajo la figura del agente urbanizador, contemplada en la nueva Ley del Suelo. Este modelo permite que la iniciativa privada lidere la recuperación de suelos en estrecha colaboración con la administración, con el objetivo de dotar a la ciudad de nuevas viviendas, equipamientos y espacios públicos. Para Málaga, supone abrir la puerta a un modelo ágil y sostenible de regeneración urbana, capaz de dar respuesta real a los desafíos del presente. El plan contempla viviendas, instalaciones deportivas, la reubicación del cottolengo a un nuevo edificio más moderno y equipado, zonas verdes y un espacio cultural de dos plantas pensado para unir la memoria histórica del barrio con la Málaga actual.

Imagen de una de las VPO que promueve Sierra Blanca Estates. / La Opinión

Responsabilidad social, vivienda para todos

Uno de los compromisos más destacados del proyecto es la construcción de 80 viviendas de protección oficial (VPO), concebidas para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible en un momento de fuerte presión inmobiliaria.

Estas viviendas forman parte de un plan más amplio que Sierra Blanca Estates está liderando para promover más de 370 VPO en la Costa del Sol. De hecho, este compromiso ya ha comenzado a materializarse en Marbella, donde la compañía va a iniciar la construcción de 25 viviendas de protección oficial en Arroyo Palomeras o las 270 previstas en Hacienda de Cortés. Se trata de una apuesta firme por ofrecer soluciones reales a familias locales, garantizando que el desarrollo urbano vaya de la mano de la cohesión social.

«No podemos mirar hacia otro lado ante el gran problema de acceso a la vivienda que existe en nuestra sociedad», señaló recientemente el presidente de la promotora, Pedro Rodríguez, quien quiso ofrecer por parte de la compañía que preside una «respuesta solidaria a una necesidad urgente para ayudar a solventar esta difícil situación».

Deporte como modo de vida

Otro de los pilares de Sierra Blanca es el deporte como vehículo de valores. Desde la compañía conciben la actividad deportiva como punto de encuentro intergeneracional y ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta de integración social.

La compañía trabaja en la creación del futuro Rafa Nadal Club en Málaga, un proyecto que unirá instalaciones de primer nivel pensadas para fomentar hábitos de vida saludables, la disciplina y la superación personal.

Además, es sponsor de varias instituciones deportivas y atletas como el Marbella Football Club, la Reserve Cup, el torneo de Pádel Internacional más importante del mundo que se realizó por primera vez en la capital marbellí, la Media Maratón de la ciudad marbellí, además de Jesús Rios, Sarah Almagro y Javier Mérida en deporte adaptado.

Además, el proyecto del Bulto incluye la modernización de las instalaciones y el campo de fútbol del Atlético Málaga Football Club, con nuevas instalaciones y aparcamiento subterráneo, así como la mejora de accesos viarios y más de 400 plazas de aparcamiento adicionales.

Sierra Blanca Estates es sponsor de varias instituciones deportivas / La Opinión

Empresa, familia y compromiso social

La compañía ha querido que su crecimiento empresarial esté acompañado de un compromiso sólido con la comunidad. Ese compromiso se articula también a través de la Fundación Sierra Blanca, que canaliza la vertiente filantrópica de la compañía.

Desde esta plataforma se impulsan proyectos culturales, educativos en la región, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

La fundación se ha convertido en un motor de iniciativas que buscan transformar vidas, abrir oportunidades y sembrar esperanza en el entorno más cercano, apoyando a instituciones y organizaciones como la Gasol Fundation, Cesare Scariolo, Cáritas, Fundación Lágrimas y Favores y Fundación José Luis Martín López.

De esta forma, la trayectoria de Sierra Blanca Estates, con más de cuatro décadas de experiencia, demuestra que es posible conjugar excelencia arquitectónica y compromiso social, consolidado un modelo único en el que la responsabilidad social corporativa forma parte del ADN empresarial.