Estos son los pueblos de Málaga que Andalucía promociona para que no pierdan habitantes

La despoblación es una de las sombras más alargadas que acecha a los pueblos de Málaga y, de hecho, afecta de forma considerable a más de la mitad de sus 103 municipios. Esta es una de las realidades que se confirman en un trabajo realizado por la Junta de Andalucía sobre el desafío demográfico, que se está usando como referencia para promocionar a estas localidades y ayudar a que no pierdan habitantes. En esta provincia, ese estudio ha detectado 55 municipios que requieren una atención preferente para frenar la despoblación, y entre ellos hay ocho en los que el riesgo es alto, en 27 es medio, y en 20 es bajo.

Lista de pueblos

Los ocho pueblos malagueños a los que el Gobierno andaluz ha asignado una prioridad alta, porque cumplen de siete a nueve de los indicadores fijos analizados, son Alfarnate, Alfarnatejo, Alpandeire, Cañete la Real, Comares, Genalguacil, Jimera de Líbar y Sedella.

Además, hay otros 27 municipios con problemas de despoblación -aunque algo menores- marcados como de prioridad media. Entre ellos están Alcaucín, Algatocín, Archez, Benadalid, Benarrabá, El Burgo, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima, Sayalonga, Serrato, Viñuela o Yunquera. Y en un nivel parecido -porque cumplen entre cuatro y seis de los indicadores- también se encuentran Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Cútar, Faraján, Gaucín, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Pujerra, Salares y Valle de Abdalajís.

Finalmente, la situación es preocupante pero no tanto, porque solo cumplen dos o tres de los indicadores y son de prioridad baja, en otras 20 localidades malagueñas. De este último grupo forman parte Almargen, Almogía, Alozaina, Ardales, Arenas, Atajate, Benalauría, Benamargosa, Benaoján, El Borge o Cómpeta. La nómina la completan Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Guaro, Moclinejo, Parauta, Periana, Riogordo, Teba y Villanueva de Tapia.

Algunos de los nueve indicadores fijos que se han tomado como referencia como señales de alarma son una densidad menor a 20 habitantes por kilómetro cuadrado; una tasa de crecimiento poblacional negativa; una edad media superior a los 50 años; o tasas de desempleo superiores al 20,3%. A su vez, se han tenido en cuenta, los índices de envejecimiento y dependencia, la tasa migratoria o la ratio de masculinidad.

Campaña en Andalucía

En el conjunto de la comunidad autónoma andaluza, se han detectado 480 municipios -el 61% de los existentes- que requieren de atención preferente para frenar la pérdida de habitantes. Estos municipios se han catalogado en tres niveles de actuación: 78 de prioridad alta, 221 de prioridad media y 181 con prioridad baja.

Además, se pondrá en marcha una campaña para promocionar sus encantos y contribuir a dinamizarlos, para atraer población hacia ellos y evitar que el éxodo desde estas zonas rurales a las urbanas sea mayor.

Desde mediados de este mes de septiembre, un portal web diseñado por la Junta, 'vivemasandalucia.es', ofrece información sobre estos 480 municipios prioritarios, en relación a sus servicios, ofertas de empleo y de vivienda, para que pueda ser consultada desde ciudades españolas o europeas.

Igualmente, a partir de octubre se difundirán en medios de comunicación y redes sociales historias de personas que han cambiado grandes ciudades por la Andalucía rural, a través de la campaña 'El pueblo de tu vida'. Esta acción incluye, a su vez, una serie de carteles con ejemplos de perfiles (familias o profesionales como arquitectos, artesanos, etcétera) que pueden encontrar en los municipios del interior el lugar donde vivir.

Estrategia

Tales análisis e iniciativas se enmarcan en la Estrategia de Andalucía frente al desafío demográfico, que pretende lograr un equilibrio en el reparto de la población con el objetivo de llegar a 10 millones de habitantes en 2050.

Aunque se parte de que Andalucía, con más de 8,6 millones de habitantes, es la comunidad más poblada de España y sigue creciendo gracias al saldo migratorio, ya que el descenso de la natalidad es generalizado, preocupa el hecho de que este crecimiento se haya ralentizado. Existe la previsión de que la población se mantenga hasta 2040 pero, si no se actúa, los expertos advierten de que para 2070 perdería 800.000 habitantes.

Otro dato alarmante es que más del 50% de los andaluces vive en una treintena de ciudades mientras la mitad de los 785 municipios pierden población. Zonas como la Costa del Sol o el Valle del Guadalquivir están superpobladas y, en cambio, el 80% del territorio andaluz es rural y se está vaciando de forma lenta pero constante, si se siguen las conclusiones del mismo trabajo.