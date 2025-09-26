Un storyboard descartado nunca antes visto de 'Spider-Man' se deja caer en Málaga en la San Diego Comic-Con

El amigo y vecino Spider-Man ha desenredado sus telarañas para dejarse caer en la San Diego Comic-Con de Málaga a través del panel 'El multiverso de Spider-Man', una experiencia dedicada a sus aventuras, tanto en cómics como en películas. Durante el panel, se han podido apreciar diseños descartardos, anécdotas de los diseñadores y guionistas e incluso un storyboard descartado nunca antes visto de la primera película de 'Spider-Man' del director Sam Raimi.

Los diseños de Spider-Verse

Durante el panel, los diferentes guionistas y artistas de Spider-Man, tanto para cine como para historietas, estuvieron compartiendo cuáles fueron sus primeras experiencias con Spider-Man y anécdotas de sus trabajos. En el caso del diseñador de personajes español de la franquicia de cine 'Spider-Verse', Jesús Alonso Iglesias, compartió su proceso creativo a la hora de llevar al joven Miles Morales de los cómics a las películas animadas: "La referencia -refiriéndose a los cómics originales- viene de un nivel muy alto. Y el problema es que tienes que hacer la versión de unos dibujos que ya consideras perfectos, entonces te toca demostrar estar a la altura y que también tienes una versión personal".

"Cuando trabajar en animación, tienes que tener en cuenta que tu trabajo es un engranaje de muchas cosas. Tú aportas tus ideas, el resto del equipo aporta las suyas y entre todos hacemos un personaje. En el caso de Miles Morales, tenía la referencia de Sara Pichelli (dibujante de cómics italiana también presente en el panel), pero en la película la filosofía era que había que romper los límites, había que ir siempre un paso más", añadió.

Jesús Alonso Iglesias explicó muchos detalles de su desarrollo en las películas 'Spider-Verse' / Alejandro Martínez / San Diego Comic-Con Málaga

Además, Iglesias, bromeó con que él era ya un experto diseñador de moda por su trabajo en la segunda película de la saga 'Spider-Verse': "Tuve que diseñar, sobre todo en 'Cruzando el Multiverso', muchos personajes genéricos que salen en los diferentes universos, como el de Manhattan, Brooklyn, el de Spider-Man 2099, entre otros".

Diseñando personajes

Durante el panel, el editor y escritor C.B. Cebulskis estuvo hablando con Jesús Alonso Iglesias sobre cómo trasladar los diseños de personajes concretos a las películas 'Spider-Verse'. Uno de los personajes tratados fue 'Spot', y, cuando Iglesias estaba trabajando en el diseñó de ese personaje, tuvo que enfrentarse a un nuevo reto: "Intentar encontrarle las expresiones a un personaje que no tiene cara". Sobre este personaje, también añadió que ese tipo de retos son lo mejor que le puede pasar, y añadió: "Lo que viene de este personaje no se lo espera nadie, estad atentos para 2027".

Otro de los personajes que salieron en la conversación fue Jessica Drew, pues adaptarlo a las películas también traía consigo sus complicaciones: "El problema era dar un giro más macarra a una cazadora motera embarazada. Como me convertir en experto en moda, revisé el material, y estuvimos pensando en cambiar de sitio la cremallera, pero ahí perdía simetría. Tenía que ser una mujer guapa, espabilada y atractiva y, aunque mi diseño no fue el final, creo que hicimos un look genial entre todos".

Otro personaje que sufrió diversas modificaciones, comenta Iglesias, fue Pavitr Prabhakar: "Con este personaje, aprendí una lección muy importante. Cuando creíamos que estaba resuelto, un miembro indio del equipo dijo que estábamos representando a un personaje indio desde la perspectiva de un hombre blanco y que era ofensivo. Entonces, después de dos años, tuvimos que cambiar el desarrollo".

Los cómics

A la hora de hablar de los cómics de 'The Amazing Spider-Man', el dibujante español Pepe Larraz junto al escritor Joe Kelly estuvieron hablando sobre las nuevas aventuras que viviría el héroe de Nueva York en el espacio y, para hacerlo, mostró algunas de las páginas en las que estaban trabajando: "Estas dos páginas pertenecen al arco de Spider-Man en el espacio que estamos haciendo Joe y yo. Me parece una idea fabulosa, estamos experimentando con Peter en un ambiente en el que no suele estar", comenta Larraz.

Pepe Larraz comentó el nuevo arco narrativo de 'Spider-Man' en el espacio / Alejandro Martínez / San Diego Comic-Con Málaga

Por su parte, a la hora de trabajar en los cómics, Kelly tiene consigo mismo un debate interno: " ¿Debo mantener lo que había antes o hacer algo completamente nuevo? Al final fusioné ambos conceptos, porque me entusiasma explorar a Peter Parker y lo que nos gusta tanto de él", explicó, y añadió: "Pepe y yo empezamos a hablar del personaje, de su pasado, de las múltiples pérdidas que él ha vivido. Queríamos explorar eso".

Pepe, sobre este arco, recuerda con gracia cómo se lo propusieron: "Me dijeron que mandaban a Peter al espacio, pero de un puñetazo", comenta entre risas antes de explicar cómo diseña a sus personajes en base a sus descripciones: "Pensamos cosas como: "¿Qué tipo de piso tiene la tía May?". "¿Queremos a una tía May más joven y enérgica?". Pues esas ideas tienen que verse reflejadas realmente en su piso y en su apariencia física. Estuve probando varios tipos de peinado en el personaje para lograrlo".

Los cómics

Finalmente, el artista de guion gráfico de la primera película de 'Spider-Man' de Sam Raimi, Mark Andrews, cerró la sesión del panel con algo que nunca antes se había visto de forma pública: Uno de sus antiguos storyboard de 'Spider-Man' que nunca se rodó: "Vais a ver algo que nadie ha visto antes", dijo con ilusión.

Durante el panel, Mark Andrews enseñó muchas otros storyboards además del descartado / Alejandro Martínez / San Diego Comic-Con Málaga

En el montaje que presentó, se podía ver una escena que nunca se llevó a cabo de la película en la que Spider-Man, siendo un héroe primerizo sin experiencia, se enfrentaba a un grupo de villanos en los vagones de un tren. En los bocetos, se puede apreciar cómo entra al vehículo y lucha contra sus enemigos con dinámicos ataques. Durante el combate, la policía arroja unas bombas de gas para dejarlos inconscientes. Tras escapar del tren e inhalar el veneno, el héroe queda presumiblemente derrotado y capturado por la policía, hasta que, justo en el último segundo, realiza una acobracia y escapa a su casa con su tía May, donde se le ve en el baño todavía sufriendo por los gases que ha inhalado.