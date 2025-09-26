TURISMO
Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: "Ojalá no hubiera venido"
El joven ha querido lanzar un mensaje a los malagueños sobre la belleza y el ambiente de la provincia
"Ojalá no hubiera venido nunca a esta ciudad". Así de tajante se ha mostrado Gabriel Herrera, un creador de contenido venezolano, tras visitar Málaga y sus principales enclaves y monumentos, tras lo que ha querido lanzar un mensaje a sus habitantes, asegurando: "Lo que descubrí aquí fue tan fuerte".
El recorrido de Herrera por el territorio malagueño le ha llevado a visitar la Catedral, la Alcazaba, el Teatro Romano y algunas de sus principales playas, así como a probar "un clásico malagueño", los espetos de sardinas frente al mar. Y tras recorrer los entornos más emblemáticos, el 'influencer' ha querido mostrar a través de sus redes sociales la impresión que se ha llevado del lugar y sus habitantes: "Después de recorrerla, terminé diciendo: 'Ojalá nunca hubiera venido a esta ciudad de España'".
Un pensamiento que le vino a la cabeza tras descubrir la belleza e historia que encierra Málaga y que le hizo dudar de querer regresar a su país: "Lo que descubrí aquí fue tan fuerte que ahora lo único que no quiero es irme". "Me ha dejado sin palabras", ha señalado el joven sobre el encanto de la ciudad y la hermosura de su entorno.
El turista venezolano alaba la provincia de Málaga y asegura que es "espectacular"
"Me encantó venir y, la verdad, ahora tengo miedo de haber venido porque me ha gustado tanto que puedo decir que es una de mis ciudades favoritas de España", ha recalcado el joven, tras lo que ha asegurado que "me ha encantado muchísimo".
Por ello, ha querido lanzar un mensaje a los malagueños para felicitarles por tener "una ciudad espectacular" de la que deberían "sentirse orgullosos". "Es muy bonita y me lo he pasado genial. Me han gustado todos y cada uno de los lugares que visité", ha recalcado el joven sobre la que, a partir de ahora, es una de sus ciudades favoritas de todas las que ha recorrido.
