La UAX Mare Nostrum inicia con 500 alumnos la andadura de las universidades privadas en Málaga

La 'nueva realidad' universitaria de la que se llevaba meses hablando ya ha llegado a estos lares mediterráneos para quedarse. La Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum ha iniciado con sus primeros 500 alumnos -algunos menos todavía, según los datos de esta institución- la andadura de las universidades privadas en Málaga. Ya está abierta en un campus situado en el Camino de la Térmica, en la zona del palacio de los deportes José María Martín Carpena, que aún está en construcción y seguirá en obras, al menos hasta la primavera de 2026, para construir otros dos grandes edificios, instalaciones deportivas y orros espacios para la formación del alumnado. Eso sí, de momento ya hay operativo un primer edificio en el que se ha celebrado este viernes el acto de inicio del curso académico con una nutrida presencia de autoridades y representantes de la sociedad malagueña, así como de sus primeros alumnos o de una parte del profesorado. Además, hubo una lección inaugural a cargo del Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Rafael Garesse, que es malagueño y fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las clases en la UAX Mare Nostrum comenzarán este lunes 29 de septiembre en un campus que llegará a tener 27.000 metros cuadrados en funcionamiento para atender a previsiones de crecimiento que elevarían el alumnado hasta los 4.000 estudiantes en 2030. En su estreno, la UAX Mare Nostrum ofrece diez titulaciones de grado y siete másteres. Y contará con tres facultades: Salud y Deporte; Negocio y Tecnología; y Arte y Diseño. En las aulas se empezará impartiendo la próxima semana, entre otros grados, los de Diseño de Videojuegos; Inteligencia Artificial y Computación; Farmacia; Odontología; Fisioterapia; Enfermería; Biomedicina; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD); o Analítica de Negocio. Está previsto que las titulaciones de postgrado comiencen a llevarse a cabo a partir del mes de octubre.

Intervención del rector

El rector que pilotará el despegue de la UAX Mare Nostrm, Luis Couceiro, comenzó su discurso proclamando que se trataba de "un día de celebración, futuro y compromiso". Y, enseguida, exhibió el apoyo con el que ha contado el aterrizaje de esta universidad de Málaga por parte del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía.

Couceiro se dirigió, igualmente, a los estudiantes y subrayó que "la primera promoción puede estar muy orgulloso de serlo". "Este será un campus abierto para que las empresas, instituciones y toda la sociedad malagueña se pueda acercar a él, por eso las aulas se pueden ver desde cualquier punto'.

Además, reiteró que la oferta educativo entronca con "todo lo relacionado con la innovación y las empresas que es lo que garantiza la empleabilidad del estudiante, principal objetivo de esta universidad ".

El rector prometió que en las aulas se propiciará "un aprendizaje de excelencia y práctico", a la vez que hizo alguna alusión al plan de crecimiento con el que parte la UAX Mare Nostrum, cuyo campus seguirá en obras para construir el resto de edificios durante este primer curso.

"Trabajaremos para atraer a más estudiantes y ofertar una mayor oferta académica, que se hará eco de las necesidades de las empresas y del tejido social malagueño", enfatizó el rector de este centro privado.

"La primera"

El fundador y presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez, recalcó que esta institución es "la primera universidad privada que abre sus puertas y su corazón a la ciudad de Málaga".

"En marzo, delante de un terreno vacío, el alcalde me preguntaba dónde estaban las aulas y no se creía que hoy fuera a ser una realidad", añadió con una anécdota que ilustra la celeridad con la que, en poco más de medio año, ha sido construido el edificio en el que se impartirán este lunes 29 de septiembre las primeras clases.

Nuñez garantizó que la UAX ofrece a sus estudiantes unos niveles de empleabilidad que superan el 93 por ciento y abogó por "ayudar a traer talento y a generarlo".

"Unos 500 estudiantes llenarán de vida el primer edificio de nuestro campus, esta universidad quedará enraizada en Málaga para siempre", apostilló.

Discursos políticos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, excusó la ausencia "por motivos de salud" del consejero andaluz de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, quién sí estuvo el martes en la reivindicativa puesta de largo de la UMA. Es decir, de la universidad pública malagueña que ahora, con más de medio siglo de historia, convivirá con el escenario inédito que introducen centros privados como está UAX Mare Nostrum o la Universidad Europea de Andalucía, que abre sus puertas en Teatinos el 6 de octubre.

En su discurso, Briones abogó por "la libertad de elección" de centro educativo de todas las personas y a la apuesta del Gobierno andaluz que le lleva a "creer en la iniciativa privada". Incluso, el delegado en materia educativa de la Junta pidió un aplauso para el alcalde Paco de la Torre, al que le agradeció que haya hecho posible desde el ayuntamiento el desembarco de este centro.

Después de Briones, tomó la palabra el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien cerró el acto y calificó de "exageración" los elogios de Briones.

El alcalde Paco de la Torre, con los responsables de la UAX en la zona en la que se impartirá Odontología. / Alex Zea

De la Torre: "Hay sitio para todos"

A continuación, De la Torre empezó con un guiño muy de su estilo a la universidad pública y se remontó a su pertenencia a la asociación que peleó por la UMA en los años 70. Se estaba preparando el retero para asegurar que "al igual que aquello era necesario, ahora era necesario que la ciudad tuviera otras universidades". Y añadió que se ha conseguido gracias a un Gobierno andaluz "abierto de mente" que lo ha hecho posible. "La Junta tiene la mente abierta a las posibilidades que todo esto ofrece", insistió.

El alcalde se entregó entonces a las alabnzas a la UAX y vaticinó "el trabajo que se va a hacer desde aquí en los próximos años, pues hay previstos más edificios y habrás varios miles de alumnos".

De la Torre también recordó el proceso de búsqueda de suelo para este centro y el que abrirá la Europa y tuvo presente que se acordó la cesión de sendas parcelas con superficies similares de unos 27.000 metros cuadrados a cambio del pago de un canon y de becas. Es más, destacó los 2,4 millones de la UAX al año para este útimo concepto y dijo que es "una cantidad importante". Eso sí, este capítulo también está en ciernes con "solo 15 becarios y el resto se acumula para cursos próximos en los que el crecimiento de la universidad puede absorber el número de aspirantes a las becas", según el regidor.

"Lo habéis hecho muy bien, habéis sabido conectar con el mundo en general con la Alfonso X el Sabio y aquí lo aprovecharemos, esta es pequeña pero ya irá creciendo, igual supera a Madrid, quién sabe". agregó.

En este punto, De la Torre defendió que "a la hora de captar talento, la iniciativa privada tiene una capacidad y una agilidad que se debe aprovechar". Y ahí agregó afirmaciones que no pasarán desapercibidas. Sostuvo con medidas palabras que "hay sitio para todos" y bendijo el vigente desembarco de universidades privadas "sumándose a la pública". "Desde lo público se mira con recelos y no hay que tenerlos. Apuesto por una convivencia y porque algún día se hagan proyectos conjuntos entre profesores de un departamento de una universidad pública y profesores de un departamento de una universidad privada", insistió.