Unicaja renueva su acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga

Unicaja ha renovado su apoyo a los más de 6.000 letrados que componen el Colegio de Abogados de Málaga con un servicio integral específico, «con condiciones financieras ventajosas, dirigido a facilitar y mejorar su actividad». La entidad recordó que la relación entre ambas entidades «queda reflejada en un convenio de colaboración, cuya renovación fue firmada durante un acto que contó con la presencia del director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y la decana del Colegio de Abogados, Flor Carrasco.

En cuanto a la oferta de productos y servicios que Unicaja pone a disposición del Colegio de Abogados, destacan aspectos como la financiación del Máster Universitario en Abogacía o el préstamo anticipo del Turno de Oficio y Guardia de Asistencia al Detenido.

También se incluyen en el convenio otros productos y servicios adaptados a las necesidades de este colectivo, como pueden ser el Plan Cero Profesional (Autónomos), la Cuenta de Crédito para Profesionales, la domiciliación de recibos y el pago de impuestos, entre otros, además de una amplia gama de seguros y planes de pensiones. La entidad facilita, asimismo, operaciones de financiación dirigidas a autónomos para inversiones, adquisición de oficinas o cobertura de necesidades de circulante, así como préstamos para necesidades personales.

El Colegio de Abogados, con sede en la capital, tiene colegiados en toda la provincia y representación en Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga.