Las universidades privadas inician su actividad académica en Málaga

El curso académico 2025-2026 ha echado a andar en Málaga con esa ‘nueva realidad’ que introducen ciertos aterrizajes que, hasta ahora, habían permanecido inéditos. Por primera vez, inician su actividad en la ciudad -y de hecho, lo harán de forma inminente- las universidades privadas. En concreto, tres empiezan a operar en la capital malagueña: la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum; la Universidad Europea de Andalucía; y Utamed. Las dos primeras ya tienen preparados sendos campus en Carretera de Cádiz y Teatinos, respectivamente, y la tercera de ellas es una universidad online.

Comienza la UAX Mare Nostrum

Sin ir más lejos, este escenario diferente empieza a materializarse hoy mismo. La Universidad Alfonso X El Sabio Mare Nostrum inaugura -con la presencia del alcalde Paco de la Torre- sus instalaciones en Camino de La Térmica y celebra el acto de inicio del curso. Eso sí, las clases comenzarán el lunes 29 de septiembre en un campus que llegará a tener 27.000 metros cuadrados y arranca con una capacidad inicial de 800 estudiantes, aunque hay previsiones de crecimiento que elevarían el alumnado hasta los 4.000 en 2030.

En su estreno, la UAX Mare Nostrum ofrece diez titulaciones de grado y siete másteres. Y contará con tres facultades: Salud y Deporte; Negocio y Tecnología; y Arte y Diseño. Uno de los grandes objetivos con el que despega la institución privada en Málaga es el de «contribuirá a dar respuesta a la gran demanda de profesionales cualificados que hay actualmente en la provincia, con ámbitos de gran pujanza como el tecnológico». En su oferta se encuentran, entre otros grados, los de Diseño de Videojuegos; Inteligencia Artificial y Computación; Farmacia; Odontología; Fisioterapia; Enfermería; Biomedicina; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD); o Analítica de Negocio.

La Europea, en octubre

Por su parte, la Universidad Europea de Andalucía abrirá sus puertas en Teatinos el próximo 6 de octubre. Oferta 19 tÍtulos -diez de grado y nueve másteres- en tres facultades: Ciencias Sociales; Ciencias Biomédicas y Deporte; y la Escuela Politécnica. En vísperas de esta puesta de largo, fuentes de esta institución privada aseguraron que «con una tasa de empleabilidad que supera el 92%, la Universidad Europea formará a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo empresarial moderno y liderar la transformación digital».

Su campus ha sido proyectado con 27.000 metros cuadrados de extensión, y está situado por la zona de El Romeral en una parcela de la calle Navarro Ledesma.

Instalaciones en Teatinos de la Universidad Europea de Andalucía. / L. O.

Autorización de la Junta

Esta misma semana, en la reunión celebrada el miércoles, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado -mediante sendos decretos- el inicio de actividad y las normas de organización y funcionamiento, a partir de este curso 2025-2026, de la Universidad Alfonso X El Sabio Mare Nostrum y de la Universidad Europea de Andalucía.

En este sentido, el Gobierno andaluz explicó que «en ambos textos normativos también se recoge, tras recibir el visto bueno del Consejo de Universidades presidido por el Ministerio de Ciencia, la implantación de sus 36 enseñanzas programadas». Además, «se ha dado luz verde a la creación de seis facultades encargadas de la organización de los procesos académicos, administrativos y de gestión de estas instituciones de naturaleza privada que impartirán docencia en la provincia de Málaga». A su vez, la Junta recordó que «ambas instituciones fueron reconocidas por ley en julio de 2024 como universidades privadas del sistema de enseñanza superior de Andalucía».

‘Bienvenida’ de la pública

El desembarco de centros privados no ha pasado desapercibido, estos últimos meses previos, en la Universidad de Málaga (UMA). Sin ir más lejos, la reivindicación de las universidades públicas se asomó a varios discursos durante el acto de inicio de curso celebrado el martes en la Facultad de Derecho. Incluso, el rector malagueño Teo López se refirió en esa línea al novedoso panorama de este curso.

Y estas últimas horas, al responder a las preguntas de los periodistas en otra comparecencia, el rector de la UMA ‘dio la bienvenida’ a las privadas dejando claro que este desembarco no ha afectado al volumen de matriculaciones en las facultades públicas: «Las recibimos con los mismos 40.000 estudiantes que teníamos el curso pasado, toda la oferta que ha puesto encima de la mesa la Universidad de Málaga se ha cubierto, prácticamente, al 100%». No obstante, dijo que no cree que «las universidades privadas en una ciudad como Málaga sean una molestia». «Que convivan las universidades públicas con las privadas entra dentro de la normalidad. Lo único que exijo es que la financiación de las universidades públicas sea la que le corresponde y que a esas universidades privadas se le pidan los mismos estándares de calidad que tienen las universidades públicas», agregó el rector de la UMA, Teo López.