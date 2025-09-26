Las visitas al Ayuntamiento de Málaga empezarán el próximo año

La sede del Ayuntamiento de Málaga, ubicada en el Paseo del Parque, no es solo el edificio que acoge la representación política y la administración de la esfera municipal, sino que es también un monumento centenario cargado de historia y arte. Esa doble vertiente le valió su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2010 y así figura en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Para garantizar el derecho de la ciudadanía malagueña, y de visitantes interesados, en conocer en profundidad la sede de la soberanía municipal, como ya adelantó este periódico, el Área de Turismo junto a Protocolo y Alcaldía comenzaron a trabajar en un proyecto para abrir al público este edificio y organizar visitas guiadas, con la intención de que estas pudieran arrancar en 2024.

Nueva ordenanza

El retraso en su implementación se debe principalmente a que por recomendación de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga, esta actividad debe regularse a través de una nueva ordenanza que, como apunta a este periódico el edil de Turismo, Jacobo Florido, ya está redactándose, con la previsión de que pueda entrar en vigr a principios del próximo año.

Vidrieras del Ayuntamiento de Málaga. / Álex Zea

Con el texto normativo ya en vigor, las visitas podrán arrancar prácticamente de forma consecutiva ya que el Ayuntamiento de Málaga tiene cerrados los acuerdos con los guías turísticos. Además, se han editado 15.000 unidades de material divulgativo que incluyen un folleto informativo y un libro de bolsillo -inspirado en la edición que se publicó en 2019 con motivo del centenario de la sede municipal- redactado por la Academia de Bellas Artes de San Telmo, en los que se recoge la historia del Ayuntamiento de Málaga como institución así como los detalles arquitectónicos y artísticos que caracterizan a su actual sede, la Casona del Parque.

Exposición de una maqueta de hierro

Casi como antesala a estas visitas guiadas, el Patio de Banderas del Ayuntamiento expone desde esta semana una reproducción de la Casona realizada en hierro forjado. El autor es José Moreno Ortiz, que ha cedido la obra para que se pueda ver en este espacio. Moreno Ortiz, granadino afincado en Málaga desde los 8 años, ha tardado dos años en crear la pieza, que pesa alrededor de 400 kilos y está realizada de forma artesanal. La Opinión se hizo eco a principios de año de esta espectacular maqueta de hierro del consistorio así como del deseo de su autor de que pudiera "quedarse" en el ayuntamiento.

La maqueta del Ayuntamiento de Málaga, en el Patio de Banderas. / L.O

Detalles como los atalantes de la fachada, los relieves del frontón, e incluso el carril bici ubicado en entre el edificio y el Paseo del Parque, se pueden apreciar en esta obra. El autor, de 75 años, tiene un taller de chapa en Cruz del Humilladero y, además de hierro, ha empleado resina para las esculturas.

Además de esta pieza, Moreno también ha realizado a escala y en hierro forjado la Alhambra de Granada y, en 2022, terminó la recreación de la fachada de la Catedral de Málaga.

El edificio

La Casa Consistorial es obra de Guerrero Strachan y Rivera Vera. Las obras costaron 1,5 millones de pesetas y estuvieron a cargo del constructor Antonio Baena.

El edificio, de estilo barroco y que hoy ostenta el mayor grado de protección del patrimonio español, se inauguró en 1919, poniendo fin a una suerte de ‘nomadismo’ de la sede municipal, que llegó a ubicarse en Postigo de los Abades, el antiguo Colegio de San Telmo, la plaza de la Constitución, el Convento de San Agustín o en el palacio de Zea-Salvatierra en calle Císter.

Entre sus dependencias destaca la galería del piso principal, donde se encuentran los retratos de los alcaldes desde 1842 hasta Celia Villalobos, entre otras pinturas. Asimismo, una de las salas más espectaculares es el Salón de los Espejos, reservado para actos institucionales, festivos e incluso bodas civiles. Su decoración está inspirada en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.

Techo del Salón de los Espejos en el Ayuntamiento de Málaga. / Álex Zea

La sala más insigne es, sin duda, el Salón de Plenos, donde la corporación toma posesión tras las eleciones municipales y donde se toman las decisiones que afectan a la ciudad. Además de pinturas muy representativas de la historia de la ciudad, como el naufragio de la fragata Gneisenau, conserva siete lápidas de mármol con hechos históricos o malagueños destacados, así como una reproducción de la Lex Flavia Malacitana.

Los visitantes podrán contemplar también el Patio de Banderas -donde se monta el Belén en Navidad- o las vidrieras que coronan la escalera principal, en la que se recrean hechos como la fundación de la ciudad, la constitución del primer ayuntamiento o la entrada de los Reyes Católicos en 1489.