"La digitalización y el comercio electrónico nos retan a ofrecer experiencias que el cliente no puede encontrar online"

-Con Survival Zombie (27 de septiembre a las 23,00 horas) Plaza Mayor pone el colofón a la semana del cómic en Málaga. ¿Cómo surge la posibilidad de llevar a la práctica esta experiencia inmersiva en el recinto de Plaza Mayor?

La propuesta surge de nuestra voluntad constante de innovar y de ofrecer algo diferente a quienes nos visitan. En Plaza Mayor diseñamos cada año una agenda de actividades que refuerzan nuestro compromiso con la cultura, el ocio y la comunidad local. En este caso, la colaboración con World Real Games nos permitió dar un paso más y convertir el centro en un escenario apocalíptico único, de la mano de Survival Zombie, que es el mayor juego de rol en vivo de Europa. Nos pareció la forma perfecta de cerrar la Semana del Cómic, alineando la temática con el espíritu del evento y ofreciendo a los malagueños y turistas una experiencia inolvidable que trasciende lo comercial. La implicación del escritor malagueño Carlos Sisí, referente en el género zombi, ha dado además un toque local y cultural a la historia, lo que hace que el proyecto conecte todavía más con Málaga.

-Con estas experiencias Plaza Mayor se convierte en un punto de encuentro para vivir algo extraordinario en familia o con amigos ¿no es así?

Así es. Nuestra vocación es que Plaza Mayor sea mucho más que un espacio de compras, un lugar de encuentro, convivencia y disfrute. Eventos como Survival Zombie permiten que los participantes, ya sean familias, grupos de amigos o parejas, vivan juntos una experiencia inolvidable y diferente. En este caso, no hablamos sólo de ocio: hablamos de ponerte en la piel de un personaje, resolver enigmas, trabajar en equipo y tomar decisiones que marcan el desarrollo de la historia. Eso convierte a la experiencia en algo mucho más profundo y participativo.

-¿Van a seguir trabajando para ofrecer otras experiencias de este tipo o parecidas, en el futuro en Plaza Mayor?

Sin duda. El compromiso de Plaza Mayor, centro comercial de Sonae Sierra, es sorprender año tras año con actividades que combinen cultura, entretenimiento y sostenibilidad. Survival Zombie es sólo un ejemplo de la línea que queremos seguir. En los próximos meses, por ejemplo, celebraremos Mediterraneum, una nueva edición de Los Jardines en Luz que transformará nuestros Jardines Sostenibles en un recorrido sensorial donde se unen naturaleza y tecnología. Todo ello forma parte de una estrategia clara: ofrecer propuestas inmersivas y memorables que hagan de Plaza Mayor un espacio vivo, dinámico y en constante renovación. La idea es que cada visita tenga un motivo distinto para venir y redescubrir el centro.

-La filosofía de Plaza Mayor ¿va más allá de la mera experiencia comercial apostando por la cultura y nuevas formas de entretenimiento?

Sin duda. Desde el inicio concebimos Plaza Mayor como un espacio que debía trascender lo puramente comercial. Aquí no sólo se viene a comprar, sino a disfrutar de la cultura, la naturaleza y propuestas de ocio que sorprenden e inspiran. Nuestra filosofía se basa en generar un impacto positivo en Málaga, apoyando iniciativas locales, educativas y sostenibles que contribuyen al bienestar de la comunidad. Queremos ser un lugar que divierte, pero que también deja huella y conciencia.

-¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente un centro comercial como Plaza Mayor?

Vivimos un momento de grandes transformaciones. La digitalización y el crecimiento del comercio electrónico nos retan a ofrecer experiencias que el cliente no puede encontrar en el mundo online. Al mismo tiempo, el consumidor es cada vez más exigente y valora la autenticidad, la cercanía y la sostenibilidad. En nuestro caso, además, el turismo tiene un peso decisivo: debemos ser un destino atractivo tanto para el visitante internacional como para el público local. Por eso trabajamos en propuestas versátiles, accesibles durante todo el año y reforzamos nuestro compromiso medioambiental con iniciativas como la reducción del consumo energético o la instalación de energías renovables.

-¿Qué importancia le dan a la experiencia del cliente?

Para Plaza Mayor es esencial: la experiencia del cliente lo es todo. Queremos que quien nos visite sienta que está entrando en un lugar único, donde cada detalle está pensado para su comodidad y disfrute. Desde la accesibilidad —con más de un centenar de locales certificados— hasta la arquitectura inspirada en un pueblo andaluz o los Jardines Sostenibles que aportan frescura y naturaleza, todo forma parte de esa vivencia. En definitiva, buscamos que cada persona se lleve algo más que una compra: una experiencia que invite a volver.

-¿Qué acciones han tomado para adaptarse a los cambios en el comportamiento del consumidor, como el auge del comercio electrónico?

Hemos reforzado nuestro valor diferencial: lo que el cliente sólo puede encontrar viniendo físicamente a Plaza Mayor. Esto significa crear experiencias colectivas, apostar por actividades culturales y de entretenimiento, ofrecer un mix comercial de primer nivel y complementar todo ello con iniciativas de sostenibilidad y digitalización. También hemos trabajado en eficiencia energética, reciclaje y energías renovables, porque el consumidor actual no sólo busca ocio, también quiere sentirse parte de un espacio comprometido con el medio ambiente y con el futuro.

-¿Cuáles son los parámetros que distinguen a Plaza Mayor de otros centros comerciales de Málaga?

Plaza Mayor se diferencia por varios factores únicos: su arquitectura al aire libre inspirada en un pueblo andaluz, los Jardines Sostenibles reconocidos internacionalmente y una agenda anual de eventos que combina ocio, cultura y sostenibilidad. A esto se suma nuestra ubicación estratégica junto al aeropuerto, que nos convierte en puerta de entrada para muchos turistas, y la capacidad de acoger eventos de gran formato como Survival Zombie, que no podrían celebrarse en otros espacios. Esta combinación nos consolida como un centro comercial singular en la región de Málaga.

