Grito unánime para mantener la pesca de la lubina o del pulpo

Su batalla acaba de comenzar. Pero confían en que las autoridades españolas y de las distintas comunidades autónomas logren poner matices al documento que, en principio, entrará en vigor en 2026. Los aficionados a la pesca recreativa se enfrentan a la imposibilidad de poder volver a pescar, a partir del próximo año, especies tan populares para su actividad como la lubina, también conocida como róbalo, en aguas mediterráneas como las malagueñas. E incluso se condicionará la posibilidad de pescar pulpos, cuando también es tradición que muchos ciudadanos que tienen la pesca como complemento a la hora de obtener su propio sustento alimentario recurran a esta variedad cuando a última hora de la tarde bajan a las playas costasoleñas.

Los grandes armadores de la provincia respaldan a este colectivo. Y subrayan que estas acciones normativas forman parte de una política común comunitaria, impuestas por agrupaciones verdes de Centroeuropa, que ni siquiera conocen la realidad de estas actividades lúdicas, con las que muchos jubilados evitan caer en la depresión y, de camino, tienen acceso a un pescado fresco y de calidad, capturado a pocos metros de sus propios hogares y como hicieron antes sus padres y sus abuelos.

«Hay daños colaterales si se persigue o anula esta práctica, porque de ella dependen pequeñas tiendas de barrio, donde adquirir materiales y consumibles para poder realizar estas actividades», expresa Antonio Gil, uno de los pescadores consultados en el litoral axárquico. La legislación les pondrá muy difícil las cosas, en especial, a los más mayores, porque incluso deberán a partir del próximo año llevar un control digital en el que informen en tiempo real de las capturas e incluso de los peces que devuelven al mar.

Los afectados señalan a este periódico que la pesca recreativa incluye la posibilidad de que buena parte de lo que se captura vuelva a las aguas. «Hay pescados que a muchas familias no les gustan, por sabor, tamaño o cualquier cuestión personal. En la pesca recreativa es habitual devolver muchas variedades al mar. Y ahora Bruselas quiere que anotemos incluso lo que tiramos al agua. Es totalmente ilógico, porque muchos mayores no ven bien y es complicado que estén desarrollando esta actividad tradicional y a la vez pendientes de escribir todo en el teléfono móvil», argumenta otro de los pescadores recreativos, Manuel Jiménez.

Hace unas semanas ya se celebró un encuentro estatal con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que tuvo como interlocutores a representantes de la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APERS). Ahí ya se trasladaron las nuevas obligaciones para este tipo de pesca, «que derivan de la modificación del reglamento europeo de control, cuya entrada en vigor está prevista para 2026».

Sobre la mesa está la necesidad de que se considere la pesca recreativa útil para el control de las especies invasoras, que cada vez son mayor amenaza en el Mediterráneo andaluz, pero sobre todo figura el borrador de un Real Decreto, que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que la pesca de la lubina quedé prohibida en España.

Es una modificación al que había en vigor, el 347/2011 y la mayoría de los pescadores consultados se opone de manera muy tajante a esa actualización. De momento, en el horizonte ya figura la fechad el 10 de enero de 2026, a partir de la que será obligatorio ese reseñado control electrónico de lo que vaya a capturarse. Y, aún sin plazos definitivos, esa alteración que afectaría a quienes suelan pescar tanto el róbalo como otras variedades que suelen pescarse en Málaga.