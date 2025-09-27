Llega la pantalladora al segundo tramo de las obras de prolongación del metro al nuevo hospital

El segundo tramo de la de la prolongación del metro de Málaga, entre las calles Hilera y Eugenio Gross, han recibido esta semana la máquina pantalladora, lo que va a permitir que se pueda iniciar la construcción de pantallas, muros longitudinales que delimitan el recinto de túnel y estación a lo largo del mes de octubre.

Así lo han informado en una nota desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, apuntando que han adecentado el parque de la avenida de la Purísima como zona de acopio de materiales. De esta manera la máquina pantalladora y los equipos auxiliares se encuentran depositados en esta zona con tareas de mantenimiento, a fin de comenzar con la ejecución de pantallas en el próximo mes, una vez que se haya completado la instalación de todos los equipos.

El parque de la avenida de la Purísima se ha cerrado para el acopio de materiales / Araceli Pardal

Se trata de una de las máquinas pantalladoras con la que se ha estado trabajando en el primer tramo Guadalmedina-Hilera, en el que en la actualidad se avanza en la ejecución de la losa de cubierta del túnel una vez finalizadas las pantallas de manera definitiva tanto en el tramo de túnel como en el recinto de la futura estación Hilera.

En breve se trasladará el segundo equipo de pantalladoras también al segundo tramo para continuar con el túnel en calles Santa Elena y Eugenio Gross, han explicado. Las obras de ampliación del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, que se están llevando a cabo con cofinanciación Feder de la Unión Europea, se encuentran en ejecución en los tramos I y II, mientras que el tercer y último tramo en el que se ha dividido la obra civil, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, está en fase de licitación, proceso al que han concurrido 16 ofertas.