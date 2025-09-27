Repsol: costas judiciales para emires del Golfo

Hace casi 70 años que, en España, las sucesivas leyes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa mantienen como uno de sus principios básicos que, quien recurre un acto administrativo, se considera un colaborador de la Administración; en esa tarea -que vincula a todas las administraciones- de lograr fines de interés general.

Pese al tiempo transcurrido, en el Ayuntamiento de Málagano ha calado aún este principio. Ese es el motivo por el que, a veces, trata como enemigos a los ciudadanos o colectivos que acuden a la Justicia, para frenar, con argumentos jurídicos, algunos de sus proyectos. Y eso que estos no siempre persiguen con claridad el bien común y, en ocasiones, son insensateces.

Ese es el motivo por el que, en tres ocasiones, un juzgado ha denegado la sonrojante pretensión municipal de que la plataforma Bosque Urbano Málaga pagara unas costas judiciales sólo aptas para quienes disfrutan de un ático en las Málaga Towers. En concreto, la cantidad propuesta por nuestro Ayuntamiento era 125 veces superior a la prevista por la ley. Será por dinero.

La surrealista cuantía no es baladí, evidencia un claro interés municipal por que los ciudadanos de a pie no se metan en pleitos contra el Consistorio o, literalmente, lo pagarán muy caro. Por fortuna, el juzgado ha parado el atropello. Pedir Justicia frente a una Administración de todos no puede llevar a la ruina a nadie.

Una indecencia urbanística

Además, lo lamentable es que nuestro Ayuntamiento reclame el oro y el moro a malagueños de a pie, para poder sacar adelante una auténtica indecencia urbanística como es el proyecto de Repsol.

Hay que recordar que el resultado final de disfrutar de unos cargos públicos que nacieron para promotores inmobiliarios será acabar para siempre con la posibilidad de que, en la zona más masificada de la sexta ciudad de España, en el ‘cogollo’ de su casco urbano, podamos disfrutar de un bosque o una gran zona verde de 18 hectáreas.

En su lugar, nuestro Consistorio proyecta un parque del montón, de solo 6,5 hectáreas, aunque lo haya convertido en 8 durante las municipales, sin ningún rubor.

Por esta ceguera, por un Urbanismo pensado para la Málaga de 1970, jamás podremos emular a grandes ciudades españolas y europeas que cuentan con ‘parques urbanos’ de gran extensión y no las miserias que nos gastamos aquí.

Por eso, mucho ánimo a quienes pelean en los tribunales y se libran de costas judiciales pensadas para emires del Golfo.